¡Talento heredado! El camino de Fernando Tatis Jr. para estar entre los peloteros latinos más queridos

Suscríbete a nuestros canales

Fernando Gabriel Tatis Medina Jr., mejor conocido como "El Niño", se ha repuesto a las dificultades para mantenerse como un pelotero sensación en la Gran Carpa, así como un fiel representante latino del beisbol moderno.

Nacido el 2 de enero de 1999 en San Pedro de Macorís, Tatis Jr. se ha destacado como una de las figuras latinas más atléticas y talentosas de las Grandes Ligas (MLB).

Su trayectoria, marcada por el legado de su padre y sus habilidades en el campo, lo ha posicionado como un jugador clave para los Padres de San Diego.



Influencia de su padre, destacado expelotero en MLB

La vida de Fernando Tatis Jr. ha estado profundamente ligada al béisbol desde su infancia. Es hijo del exjugador de la MLB, Fernando Tatis, quien jugó durante 11 temporadas en equipos como los Rangers de Texas y los Cardenales de San Luis. Tatis Jr. creció inmerso en el ambiente de las Grandes Ligas, acompañando a su padre a los estadios y clubes, lo que le dio una ventaja y una comprensión del juego desde una edad temprana.

"Siempre sentí que tenía una ventaja", ha comentado Tatis Jr. sobre la influencia de su padre, quien le daba consejos y lo guiaba en su desarrollo.



Su padre, Fernando Tatis, es famoso por ser el único jugador en la historia de la MLB en conectar dos grand slams en una misma entrada, el 23 de abril de 1999, una hazaña que ocurrió cuando Tatis Jr. tenía solo unos meses de nacido.



Inicios y el ascenso al estrellato

Tatis Jr. firmó su primer contrato profesional con los Medias Blancas de Chicago el 2 de julio de 2015, por un bono de 700.000 dólares. Menos de un año después, fue traspasado a los Padres de San Diego, donde rápidamente se convirtió en uno de los prospectos más importantes del equipo.

Debutó en las Grandes Ligas el 28 de marzo de 2019, convirtiéndose en el jugador más joven en la historia de los Padres en jugar un Opening Day. Desde el principio, demostró su potencial, y a pesar de una lesión que puso fin a su temporada de novato, terminó en tercer lugar en la votación para el Novato del Año de la Liga Nacional.



¿Cuáles han sido sus números de por vida?

Desde su debut, Fernando Tatis Jr. ha sido un jugador versátil y de gran impacto. Ha sido seleccionado tres veces para el Juego de Estrellas (2021, 2024, 2025) y ha ganado dos premios Bate de Plata (2020, 2021). En 2021, lideró la Liga Nacional en jonrones con 42. Además, en 2023, ganó el Guante de Oro y el Guante de Platino por su destacada actuación como jardinero derecho.

A lo largo de su carrera en la MLB, Tatis Jr. ha acumulado los siguientes números:

Promedio de bateo: .277

Hits: 689

Jonrones: 144

Carreras impulsadas (RBI): 374

Bases robadas: 117

Visite nuestra sección de Deportes

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube