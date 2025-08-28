Eliminatorias: esta fue la explicación de la FVF tras la ausencia de Yangel Herrera y Jhonder Cádiz

Suscríbete a nuestros canales

Luego de que la FVF diera a conocer la lista de convocados de la Vinotinto, llamó la atención la inclusión de algunos futbolistas, así como ausencias que han preocupado al hincha venezolano.

El director técnico, Fernando "Bocha" Batista, ha seleccionado a 32 jugadores para enfrentar a Argentina y Colombia en el mes de septiembre, en la búsqueda de una histórica clasificación a la Copa del Mundo.



La convocatoria incluye a figuras esperadas que han sido pilares del equipo en el proceso, como Salomón Rondón, Tomás Rincón, Telasco Segovia, Nahuel Ferraresi y Rafael Romo.

No obstante, el listado también presenta ausencias que han generado comentarios entre la afición. La FVF ha aclarado los motivos detrás de la no inclusión de dos jugadores clave: Yangel Herrera y Jhonder Cádiz, señaló Meridiano.

Casos de Yangel Herrera y Jhonder Cádiz



En el caso de Yangel Herrera, su ausencia se debe a una lesión en el tobillo que lo mantendrá inactivo por un periodo de entre seis y ocho semanas. La FVF indicó que el mediocampista del Girona fue sustituido en un encuentro de la primera división del fútbol español, durante la derrota de su equipo 5-0 frente al Villarreal.

Respecto a Jhonder Cádiz, la federación detalló que su situación médica le impide formar parte del equipo. El delantero del Pachuca mexicano padece una fractura del tercer metatarsiano del pie derecho.

El tiempo de recuperación estimado para Cádiz supera el período de los partidos de la selección, con un pronóstico de baja de aproximadamente tres semanas.

Fechas cruciales para la Vinotinto



El itinerario de la Vinotinto contempla el enfrentamiento como visitante contra Argentina, programado para el 4 de septiembre. Posteriormente, la selección venezolana cerrará su participación en esta doble fecha de eliminatorias el 9 de septiembre, jugando como local en el estadio Monumental de Maturín frente a Colombia.

Visite nuestra sección de Deportes

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube