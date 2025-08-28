Suspensión de Willson Contreras: así fue la polémica del beisbolista venezolano

Suscríbete a nuestros canales

La Major League Baseball (MLB) anunció una suspensión de seis juegos para Willson Contreras, inicialista de los Cardenales de San Luis, luego de un tenso altercado en el campo. El incidente, ocurrido durante el partido del lunes, ha dejado al jugador fuera de la alineación y con una multa que no ha sido revelada, mientras espera el resultado de su apelación.

El caos se desató en el séptimo inning cuando, tras ser expulsado, Contreras reaccionó con furia. En medio de su enfado, lanzó su bate, el cual golpeó accidentalmente a su propio coach de bateo en el brazo. La escena se volvió aún más inusual cuando el jugador también arrojó una gran cantidad de caramelos Hi-Chew al campo.

La versión de Contreras difiere de lo que los árbitros reportaron. El jugador de los Cardenales aseguró que solo pidió a los jueces "cantar lanzamientos en ambos lados", sin usar groserías o hacer contacto físico. Sin embargo, el umpire Jordan Baker reportó que Contreras sí usó lenguaje ofensivo e hizo contacto físico con el árbitro principal.

A pesar de la suspensión, Willson Contreras se mantiene en el equipo. La sanción no entrará en vigor de forma inmediata, pues el jugador ha elegido apelar la decisión de la MLB. Por lo tanto, el inicialista podrá continuar en el campo con los Cardenales mientras el proceso de su apelación se desarrolla.

