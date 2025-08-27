¿En lo más alto? Así está Venezuela en el ranking de softbol un mes después de ganar el Mundial

Suscríbete a nuestros canales

La selección nacional masculina de sóftbol de Venezuela, actual campeona del mundo, se ha posicionado en el segundo lugar del ranking mundial con un total de 2672 puntos, según la reciente actualización de la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol (WBSC).

La actualización se produjo tras la finalización de los Juegos Mundiales 2025 (competición diferente al Mundial), donde el combinado nacional logró la medalla de bronce.

¿Cómo se definió el bronce en China?

Durante la competición de los Juegos Mundiales 2025, el equipo venezolano obtuvo la medalla de bronce que tuvo que compartir con Canadá porque el encuentro para definirla se suspendió por lluvia

Este resultado contribuyó significativamente a su ascenso en la clasificación global a pesar de no haber ganado, informó Meridiano.

Japón domina el podio

Entretanto, la selección de Japón, se mantiene en el primer lugar con 2989 unidades. Sin embargo, Venezuela (2672) se consolida como su principal contendiente, distanciándose de otras selecciones del continente.

El equipo venezolano ha superado a potencias como Argentina (2271 pts), Canadá (2076 pts) y Estados Unidos (2006 pts), lo que demuestra la solidez de su rendimiento reciente.

El ascenso de la selección nacional es un reflejo de su desempeño constante en torneos internacionales. La calidad de sus lanzadores, combinada con su poder ofensivo, han sido factores clave para que el equipo se mantenga en los puestos más altos de la clasificación.

Visite nuestra sección de Deportes

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube