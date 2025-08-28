¡Sigue encendido! Eugenio Suárez iguala a Miguel Cabrera y Ronald Acuña Jr. en este departamento ofensivo

Suscríbete a nuestros canales

El antesalista de los Marineros de Seattle, Eugenio Suárez, ha consolidado su destacada temporada 2025 al alcanzar los 41 cuadrangulares y 101 carreras impulsadas, cifras que lo han posicionado entre los mejores bateadores de las Grandes Ligas.

A sus 34 años, Suárez regresó a la organización de Seattle en la fecha límite de cambios, en uno de los movimientos más relevantes de la campaña. Su incorporación ha aportado profundidad a la alineación y liderazgo al equipo, basándose en su respetable trayectoria en el deporte.

La capacidad de Suárez para generar contacto sólido y su paciencia en el plato lo mantienen como uno de los venezolanos con mayor producción ofensiva en la MLB.



Iguala a Cabrera y Acuña Jr.

Con esta temporada, Eugenio Suárez ha logrado su segunda campaña con al menos 40 jonrones y 100 remolcadas, una marca que pocos peloteros de su país han alcanzado.

Este logro le otorga un lugar privilegiado en la historia del béisbol venezolano, uniéndose a un exclusivo grupo de toleteros que han marcado una época como Romo Miguel Cabrera y Ronald Acuña Jr., informó Meridiano.



La lista de los jugadores venezolanos que han registrado múltiples campañas con estos impresionantes números es la siguiente:

Andrés Galarraga: 3 temporadas

Miguel Cabrera: 2 temporadas

Ronald Acuña Jr.: 2 temporadas

Eugenio Suárez: 2 temporadas

La producción ofensiva de Eugenio Suárez en 2025 es un ejemplo de la calidad del talento venezolano que se desempeña en el mejor béisbol del mundo.

