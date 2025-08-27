¡A solo un paso! Gleyber Torres está cerca de romper marca histórica de Pablo Sandoval

Suscríbete a nuestros canales

El segunda base venezolano Gleyber Torres conectó su cuadrangular número 14 de la temporada el pasado lunes, consolidándose como una pieza fundamental para los Tigres de Detroit. Su desempeño ofensivo ha sido crucial en el liderato del equipo en la División Central de la Liga Americana.



Tras firmar con la franquicia, Torres, apodado “El De Caracas”, experimentó un repunte en su carrera. Su producción ofensiva le valió un regreso al Juego de Estrellas en 2025 y ha reafirmado su posición como uno de los mejores segunda base del béisbol.

A las puertas de un hito

Con el batazo de 417 pies conectado contra los Atléticos de Oakland, Torres alcanzó los 152 jonrones de por vida en las Grandes Ligas. Este hito lo sitúa a tan solo un cuadrangular de igualar la marca de su compatriota, el reconocido Pablo "El Panda" Sandoval, quien acumuló 153 en 14 años de carrera en la MLB. Este logro subraya el poder de Torres desde su debut y su proyección a futuro.



La inminente igualdad entre Torres y Sandoval los colocará en el puesto 22 de la lista de venezolanos con más jonrones en la historia de la MLB, compartiendo espacio con nombres históricos del béisbol del país. Este momento destaca la notable contribución de los peloteros venezolanos al deporte a nivel mundial, señaló Meridiano.



¿Cómo le ha ido en la temporada?

En lo que va de la temporada 2025, Gleyber Torres exhibe 112 hits, 19 dobles y 14 jonrones. Además, ha remolcado 61 carreras, anotado 67 y mantiene un promedio de bateo de .262 en 117 juegos disputados con Detroit.

Visite nuestra sección de Deportes

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube