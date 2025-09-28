El salto inmortal: Mike Powell y el récord del siglo

Suscríbete a nuestros canales

El récord mundial de 8.95 metros en el salto de longitud, establecido por el estadounidense Mike Powell el 30 de agosto de 1991, no es solo una marca deportiva; es un verdadero enigma atlético. Este registro se mantiene imbatible a pesar de las décadas de avances en tecnología, entrenamiento y biomecánica, probando que aquel momento fue una confluencia mágica de talento y precisión.

Vencer al monstruo sagrado

Para entender la magnitud del salto de Powell, hay que recordar el drama de la rivalidad y el historial de marcas "imposibles" que lo precedió. Durante 23 años, el récord de 8.90 metros de Bob Beamon (logrado en la altitud de la Ciudad de México en 1968) se consideró un registro inalcanzable.

Antes de Tokio, la prueba estaba dominada por el compatriota de Powell, Carl Lewis, quien llevaba una racha invicta de diez años. La meta de Powell no era solo batir el récord, sino por fin superar a su archirrival en la competencia directa. El ambiente en el Campeonato Mundial de Atletismo de 1991 estaba cargado de tensión, pues Lewis ya había saltado 8.91 metros, aunque el viento excesivo le impidió validarlo como récord mundial.

La ejecución perfecta

El momento del récord de 8.95m se caracterizó por una ejecución impecable y un margen de viento completamente legal. Powell registró el histórico salto con un viento a favor de +0.3 metros por segundo, muy por debajo del límite permitido (+2.0 m/s), lo que contrastó con el salto invalidado de Lewis.

Los expertos todavía hoy destacan la velocidad de carrera de Powell y la impresionante elevación que logró en el aire. Su salto se distinguió por una fase de vuelo perfectamente controlada, utilizando la técnica del hitch-kick, que le permitió maximizar la distancia. En su quinto intento, Powell rompió el récord de Beamon por 5 centímetros, una hazaña que inmortalizó su asombro junto al de Lewis.

¿Una barrera psicológica?

El récord de Powell ha resistido el paso de las décadas, sobreviviendo a la evolución de las pistas sintéticas, las zapatillas de alta tecnología e incluso los programas de entrenamiento más avanzados. Esto lleva a cuestionar si el factor más importante es el talento puro del atleta en ese momento específico.

El salto de longitud exige una confluencia perfecta de velocidad, fuerza y precisión en la tabla de batida, una prueba donde un milímetro de diferencia puede anular un salto. Los expertos sugieren que la ejecución de Powell de 1991 fue simplemente técnicamente inigualable. El récord de 8.95m actúa hoy como una barrera psicológica para los competidores modernos, convirtiéndose en un "fantasma" que compite contra ellos antes de que siquiera toquen la tabla de batida.

Visite nuestra sección de Deportes.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube.