En imágenes: Georgina Rodríguez aterriza en Venecia con su espectacular anillo de compromiso

La modelo e influencer llegó a la ciudad de los canales para la 82ª edición del festival, y todas las miradas se centraron en una valiosa joya.

Por Samuel Poleo
Domingo, 31 de agosto de 2025 a las 01:30 pm

La modelo e influencer Georgina Rodríguez ha hecho su esperada llegada a la 82ª edición del Festival de Venecia. Como en años anteriores, su presencia ha captado la atención de todos, desde fotógrafos hasta los fans que la esperaban. Sin embargo, en esta ocasión, su llegada generó una expectación aún mayor debido a un detalle muy particular en su mano.

Georgina aterrizó en la ciudad de los canales con un elegante conjunto de lunares. Tras saludar a sus seguidores en el aeropuerto, se subió a una de las clásicas embarcaciones venecianas para dirigirse a su hotel. En su primer posado ante la prensa, la celebridad cambió de estilo para lucir un sofisticado vestido negro que la hizo brillar en su primer día en el festival.

Aun con sus distintos atuendos, todas las miradas se posaron en su deslumbrante anillo de compromiso. La espectacular joya, regalo de su prometido Cristiano Ronaldo, ha sido el centro de atención desde que la pareja anunció su futura boda, un evento que se ha convertido en uno de los más esperados a nivel mundial.

La protagonista del reality Soy Georgina se ha convertido en una figura habitual del certamen. Se espera que en las próximas horas la modelo despliegue todo su magnetismo en la alfombra roja, donde se codeará con las más grandes estrellas del cine, reafirmando su estatus como un ícono de la moda y una celebridad global.

