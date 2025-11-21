Escándalo en LaLiga: Javier Tebas podría perder la presidencia por falta de confidencialidad

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, se encuentra bajo la lupa del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), que ha decidido abrirle un expediente este viernes. Esta acción es consecuencia directa de la denuncia que el Consejo Superior de Deportes (CSD) elevó el pasado 20 de octubre.

Cinco infracciones muy graves

La denuncia original fue interpuesta en agosto por Miguel Galán, presidente del Centro Nacional de Formación de Entrenadores de Fútbol (CENAFE). Galán envió un escrito al CSD solicitando "imponer a D. Javier Tebas Medrano presidente de Laliga... la sanción de destitución en el cargo".

Según Galán, Tebas habría cometido cinco infracciones muy graves por incumplimiento del deber de neutralidad y no respetar la confidencialidad, lo que supuso un "perjuicio económico y reputacional al FC Barcelona".

Las supuestas infracciones incluyen:

Palcos VIPS: LaLiga comunicó la no autorización de una operación de Palcos VIPS valorada en 100 millones de euros, una operación que había permitido meses antes, basándose en informes de los auditores azulgranas.

Retirada de Información: La posterior retirada de esta información de la web de LaLiga tras quejas del club azulgrana.

Reunión con Athletic Club: La supuesta reunión mantenida con el Athletic Club de Bilbao a raíz del posible pago de la cláusula de Nico Williams, donde se habría preguntado por la situación financiera del club azulgrana.

Declaraciones Públicas: Declaraciones a los medios donde informaba que el Barcelona no estaba en el equilibrio (1-1) del Fair Play financiero.

Confidencialidad de Escritos: Incumplimiento de la confidencialidad de un escrito enviado al CSD sobre el conflicto de Dani Olmo.

Posibles consecuencias

El presidente de la patronal se expone a varias sanciones si el expediente concluye en su contra. Estas van desde una amonestación, una inhabilitación que podría durar entre dos meses y un año, y, en el caso más grave, la destitución en el cargo.

Fuentes de LaLiga han indicado que aún no tienen constancia oficial de la apertura del expediente.

