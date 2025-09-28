Este es el estado de salud de Roscoe: Lewis Hamilton pide oraciones por su bulldog

Suscríbete a nuestros canales

Lewis Hamilton se retiró de sus compromisos con Ferrari, incluyendo pruebas importantes y un desfile, para atender una emergencia personal: su bulldog de 12 años, Roscoe, lucha por su vida. El piloto informó que el can había contraído neumonía por segunda vez y describió la experiencia como unas horas aterradoras.

La situación se tornó crítica cuando, durante un chequeo en el hospital, el corazón de Roscoe se detuvo; el equipo médico logró revivirlo, pero ahora el perro se mantiene en coma inducido. Hamilton afirmó en redes sociales: "Consiguieron que volviera a latir y ahora está en coma. No sabemos si despertará".

El siete veces campeón del mundo ha puesto su carrera en pausa, indicando que necesita estar al lado de Roscoe ahora, y pidió a sus millones de seguidores que mantengan al famoso bulldog en sus pensamientos y oraciones.

La escudería Ferrari y equipos rivales como McLaren y Red Bull se unieron a la cadena de apoyo al piloto. Roscoe, conocido por su presencia en el paddock y sus gustos lujosos, espera ser despertado pronto bajo el cuidado de Hamilton.

