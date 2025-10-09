Estos son los juegos de LVBP que transmitirá Meridiano: Calendario y horarios (+álbum de barajitas)

Suscríbete a nuestros canales

Por: Andrea Matos Viveiros

La voz de playball está por oírse. Este miércoles 15 de octubre arranca la temporada 2025-2026 de la LVBP. Meridiano Televisión, el canal de la pelota criolla por tradición, te ofrece los mejores encuentros en vivo y gratis por señal abierta. Y en alta definición (HD) a través de SimplePlus, InterGO y NetunoGO. Además, Meridiano tendrá un álbum de colección con los Íconos de la LVBP.

Álbum Íconos de la LVBP

Los diarios Meridiano y 2001 se unen a la fiebre del beisbol y cada viernes te ofrecen junto al impreso un álbum y barajitas de los Íconos de la LVBP. Mira el calendario y cómpralos:

17 de octubre : álbum + 8 barajitas

: álbum + 8 barajitas 24 de octubre : 8 barajitas

: 8 barajitas 31 de octubre : 8 barajitas

: 8 barajitas 7 de noviembre : 8 barajitas

: 8 barajitas 14 de noviembre : 8 barajitas

: 8 barajitas 21 de noviembre : 8 barajitas

: 8 barajitas 28 de noviembre : 8 barajitas

: 8 barajitas 5 de diciembre: 8 barajitas

Inicio de la LVBP

Este miércoles 15 de octubre, no te pierdas el electrizante duelo entre Tigres de Aragua y Cardenales de Lara. Desde las 7:00 p.m., disfruta cada lanzamiento, cada batazo y cada jugada del primer encuentro del beisbol venezolano esta temporada.

La marca Meridiano sigue siendo el hogar del deporte en Venezuela, llevando a los fanáticos toda la acción de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional en sus diferentes plataformas.

Calendario de transmisiones LVBP

Miércoles 15/10: Tigres vs Cardenales – 7:00p.m.

Viernes 17/10: Tiburones vs Águilas – 7:00p.m.

Miércoles 22/10: Tigres vs Magallanes – 7:00p.m. EN EXCLUSIVA

Sábado 25/10: Leones vs Caribes – 5:30p.m.

Miércoles 29/10: Cardenales vs Águilas – 7:00p.m. EN EXCLUSIVA

Viernes 31/10: Tigres vs Tiburones – 7:00p.m.

Miércoles 5/11: Tigres vs Leones – 7:00p.m. EN EXCLUSIVA

Viernes 7/11: Caribes vs Tiburones – 7:00p.m.

Miércoles 12/11: Magallanes vs Tiburones – 7:00p.m. EN EXCLUSIVA

Viernes 14/11: Magallanes vs Tigres – 7:00p.m.

Sábado 15/11: Leones vs Magallanes - 5:30p.m.

- 5:30p.m. Miércoles 19/11: Magallanes vs Caribes – 7:00p.m. EN EXCLUSIVA

Viernes 21/11: Cardenales vs Tiburones – 7:00p.m.

Miércoles 26/11: Bravos vs Caribes – 7:00p.m. EN EXCLUSIVA

Viernes 28/11: Bravos vs Cardenales – 7:00p.m.

Miércoles 3/12: Caribes vs Magallanes – 7:00p.m. EN EXCLUSIVA

Viernes 5/12: Águilas vs Tigres – 7:00p.m.

Miércoles 10/12: Tigres vs Tiburones – 7:00p.m. EN EXCLUSIVA

Viernes 12/12: Tigres vs Bravos – 7:00p.m.

Miércoles 17/12: Caribes vs Cardenales – 7:00p.m. EN EXCLUSIVA

Viernes 26/12: Magallanes vs Tiburones – 7:00p.m.

https://www.instagram.com/p/DPj32kYETlB/

Meridiano siempre te da más. Por eso, todos los juegos en exclusiva serán transmitidos también vía streaming GRATIS por meridiano.net/meridianotv. Por si fuera poco, en la sección Jugada a Jugada encontrarás los acontecimientos de todos los juegos, lineup y estadísticas aun sólo click.

Prepárate para una temporada llena de pasión y rivalidades históricas. ¡Conéctate con el mejor beisbol del país y vive la LVBP con los especialistas en deporte!

