¡Historia pura! Venezuela conquista el Sudamericano Femenino de Voleibol U17 tras aplastar a Brasil

La selección venezolana de voleibol femenino sub-17 consiguió el título del Campeonato Sudamericano de la categoría tras derrotar a Brasil 3 sets a 0.

El encuentro se disputó en Perú, y la victoria garantizó a la escuadra nacional la medalla de oro y la clasificación directa al Campeonato Mundial U-17, que se realizará en Chile el próximo año.

La delegación venezolana mostró una sólida actuación a lo largo del certamen en tierras limeñas, culminando con el triunfo en la final ante un rival que había dominado las ediciones anteriores.

Dominio total ante las brasileñas

El equipo criollo demostró una destreza superior al imponerse con un marcador de 3-0 en sets sobre la escuadra brasileña, que llegaba al partido como favorita. Las atletas criollas ejercieron una presión constante sobre sus rivales, lo que se tradujo en un resultado contundente.

Dos jugadoras destacaron en la final por su desempeño. Yalesca Colina y Armanda Pacheco se convirtieron en las figuras clave al liderar a la selección en los momentos cruciales del partido. Su contribución fue determinante para mantener el control sobre el juego y asegurar el trofeo en tierras incas.

Próximo reto: Mundial de Chile

Con el triunfo en la Gran Final, la selección nacional de voleibol femenino sub-17 obtuvo su pase directo al Campeonato Mundial U-17. El torneo se celebrará en Santiago de Chile del 5 al 15 de agosto del próximo año.

Esta victoria se produjo luego de que la selección criolla venciera a Chile con un marcador de 3-1 en la fase previa del campeonato, lo que les permitió acceder a la final contra Brasil.

