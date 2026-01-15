¿Homofobia en el deporte? Futbolista denuncia que fue apartado por ser homosexual

Suscríbete a nuestros canales

Josh Cavallo, el mediocampista australiano que hizo historia en 2021 al declarar públicamente su homosexualidad, sacudió el mundo del fútbol este martes al denunciar que su salida del Adelaide United no se debió a motivos deportivos, sino a actos de homofobia institucional.

A través de un extenso comunicado en sus redes sociales, Cavallo —quien ahora milita en el Peterborough de Inglaterra— rompió el silencio sobre lo que vivió en su última etapa en la A-League. El jugador aseguró que, bajo una nueva dirección, se le impidió estar en el campo de juego por "política" y prejuicios, y no por su rendimiento o las lesiones que públicamente se usaron como excusa para su ausencia.

Una denuncia de aislamiento y burlas

Cavallo describió un ambiente hostil detrás de escena, revelando incluso que llegó a ver un chat grupal donde sus propios compañeros de equipo se burlaban de una fotografía suya junto a su pareja. El futbolista confesó que esta situación afectó profundamente su bienestar y le hizo cuestionar si haber compartido su historia públicamente había sido un error.

"Dejar el club no tuvo nada que ver con el fútbol. Las decisiones fueron tomadas por personas en el poder que bloquearon mis oportunidades por a quién elijo amar", sentenció el mediocampista, subrayando que se sintió increíblemente aislado en el lugar que consideraba un espacio seguro.

La respuesta oficial del Adelaide United

Ante la gravedad de las declaraciones, el Adelaide United emitió una respuesta inmediata en la que rechazó de forma categórica cualquier insinuación de homofobia dentro de la institución. El club manifestó su "profunda decepción" por las acusaciones y sostuvo que todas las decisiones sobre la selección del equipo se basaron exclusivamente en criterios futbolísticos.

En su defensa, el equipo australiano destacó su compromiso histórico con la inclusión, recordando que este mismo fin de semana organizarán la cuarta Copa Orgullo anual contra el Melbourne Victory. Sin embargo, el testimonio de Cavallo ha reabierto un debate global sobre los desafíos que aún enfrentan los atletas LGTBIQ+ en la élite del deporte rey.

