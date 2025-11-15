¡Imparable! Messi marca gol en amistoso con Argentina y se acerca a esta impresionante marca

Suscríbete a nuestros canales

La selección de Argentina regresó a la actividad en esta jornada FIFA, liderada por su capitán y máxima figura, Lionel Messi, quien protagonizó el triufo 2-0 ante Angola con gol

El primer gol del encuentro se gestó gracias a una acción de Messi. Al minuto 43, el astro argentino dio una asistencia precisa a Lautaro Martínez, quien concretó el 1-0.

Esta jugada no solo adelantó a Argentina, sino que significó la asistencia número 401 en la trayectoria profesional de Lionel Messi.

En el epílogo del partido, al minuto 82, Lautaro Martínez le devolvió el favor al capitán, facilitando la jugada para que el propio Messi anotara el 2-0 definitivo.

Messi cerca de los 900 goles

El gol anotado en el amistoso de hoy ha actualizado una de las estadísticas más seguidas del delantero argentino: su récord de anotaciones en carrera. Con este nuevo tanto, Messi alcanzó los 896 goles en su trayectoria profesional y quedó a solo cuatro tantos de alcanzar la cifra histórica de 900, informó Meridiano.

Adicionalmente, esta anotación fue la número 115 con la camiseta de la selección nacional, reafirmando su liderazgo histórico en ese renglón con la albiceleste.

¿Qué dijo Scaloni sobre el triunfo argentino?

Al finalizar el encuentro, el director técnico de Argentina, Lionel Scaloni, comentó sobre la utilidad del compromiso contra un rival físicamente exigente.:

"Siempre se aprende cuando juegas un partido contra rivales que no conoces tanto, y tan fuertes físicamente como Angola", señaló el técnico campeón del mundo. "Ha sido una buena prueba, ellos tienen jugadores rápidos. Creo que estuvimos a la altura del partido, más allá de que en algunos momentos podríamos haberlo hecho mejor".

