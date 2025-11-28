Joan Laporta ataca al Real Madrid: estas fueron las palabras del presidente blaugrana

Suscríbete a nuestros canales

El presidente del club catalán centró sus críticas en la postura del Real Madrid respecto al 'Caso Negreira', asegurando que el club blanco está instrumentalizando el proceso judicial.

"Están presentes en todo momento en el proceso judicial del 'Caso Negreira', que lo están estirando como un chicle porque saben que no hay nada, pero es una manera de justificar una cosa que no es cierta: el Barça nunca ha comprado a un árbitro y al Barça generalmente no le favorecen los árbitros".

Para Laporta, la prueba de la parcialidad está en el historial del rival, incluso en la jornada reciente: "Han favorecido toda la vida al Madrid". Cuestionó los dos goles del Madrid en la jornada pasada, señalando que el gol de Bellingham se facilita porque toca el balón con el brazo, y en el otro, Vinicius rompe la nariz a un jugador, sentenciando que si esos goles se anularan, "ahora el Barça estaría liderando la Liga".

'Barcelonitis'

El presidente blaugrana insistió en la existencia de un "madridismo sociológico" y la obsesión del Madrid con la entidad culé, sugiriendo que el club blanco siente "pánico" ante el resurgimiento del Barcelona.

Laporta criticó duramente a la televisión del Real Madrid: "La televisión del Real Madrid está intentando influir en los árbitros cada semana... es vergonzoso". Además, recordó que gran parte de los presidentes del CTA han sido socios, exdirectivos o exjugadores del club merengue.

Defensa a Araujo y confianza en Flick

Laporta también abordó la actualidad deportiva del Barça, que viene de una derrota ante el Chelsea. Manifestó su total apoyo al capitán Ronald Araujo, quien ha sido muy criticado.

"Quiero defender y animar a Araujo. Se le ha criticado mucho y no lo considero justo. Lo da todo en el campo. Es nuestro capitán. Le quiero decir que estamos con él, que ganamos y perdemos todos. Somos un equipo".

Sobre el técnico Hansi Flick, Laporta se mostró optimista tras la derrota: "Hablé con Flick, volviendo de Londres... me gustó la reacción de Hansi y del equipo, que está haciendo piña... Yo creo que ese resultado será un punto de inflexión. Muchas veces, en nuestra historia, un mal resultado nos ha catapultado a una buena temporada, de éxitos". Finalmente, confirmó la lucha por el liderato: "Luchamos LaLiga, el liderato. Si ganamos al Alavés seremos primeros".

