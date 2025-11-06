Jornada de LVBP: los juegos cruciales para este jueves 6 de noviembre

Suscríbete a nuestros canales

La emoción del béisbol venezolano se mantiene encendida con la jornada completa programada para este jueves 6 de noviembre. Los aficionados podrán disfrutar de una triple cartelera donde todos los partidos están pautados para comenzar a la misma hora: las 7:00 p.m..

La triple cartelera de este jueves

Los tres encuentros se disputarán en diferentes estadios del país, prometiendo una noche de acción simultánea en la LVBP:

Bravos de Margarita vs. Leones del Caracas: Los Bravos visitan a los Leones en el moderno Estadio Monumental Simón Bolívar en Caracas. Este será uno de los duelos centrales de la noche.

Águilas del Zulia vs. Navegantes del Magallanes: Las Águilas viajan para enfrentarse a los Navegantes en el Estadio José Bernardo Pérez de Valencia.

Tiburones de La Guaira vs. Tigres de Aragua: La jornada se completa con el choque entre los Tiburones y los Tigres en el Estadio José Pérez Colmenares.

Con los tres juegos programados para la misma hora, los equipos buscan sumar victorias claves en este tramo de la temporada.

Visite nuestra sección de Deportes.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube.