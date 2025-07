Julio César Chávez Jr.: revelan su oscuro rol dentro del Cártel de Sinaloa

Suscríbete a nuestros canales

La leyenda familiar del boxeo mexicano atraviesa su capítulo más oscuro. Julio César Chávez Jr., hijo del ícono del ring, está siendo investigado por la Fiscalía General de la República por su presunta participación como “ajustador” del Cártel de Sinaloa, encargado de aplicar castigos físicos a miembros del grupo cuando fallaban en sus funciones.

La información proviene de escuchas telefónicas captadas entre 2021 y 2022, que señalan que Chávez Jr. habría trabajado bajo órdenes de Néstor “El Nini” Pérez Salas, jefe de seguridad de “Los Chapitos”. En una de las intervenciones más impactantes, se describe cómo golpeó brutalmente a un joven recluta que cometió la imprudencia de llevar a su novia a una casa de seguridad del cártel. La escena fue relatada como si el joven colgara como “costal de boxeo”, en alusión directa a las habilidades del púgil.

Según los informes, las golpizas eran no solo frecuentes, sino extremadamente violentas. En algunos casos, si la víctima no resistía los golpes, podía incluso perder la vida. La fiscalía considera que estos actos no eran aislados, sino parte de un rol establecido dentro de la jerarquía criminal.

El caso se complica aún más con la reciente detención de Chávez Jr. en Estados Unidos, donde fue arrestado por el ICE por presuntos vínculos con el crimen organizado y por haber entregado información falsa durante su proceso migratorio. Además, en México pesa sobre él una orden de aprehensión por delitos de delincuencia organizada, tráfico de armas y uso de explosivos.

La red de vínculos no se detiene allí. Su exesposa, Frida Muñoz, es viuda de Édgar Guzmán, uno de los hijos del Chapo, y madre de una hija en común con Chávez Jr., lo que lo relaciona directamente con la familia del capo. Él mismo ha reconocido su amistad con Ovidio Guzmán, al que definió como “una buena persona” y “el tío de mi hija”.

Lo que alguna vez fue una prometedora carrera en el boxeo se ha tornado en una trama de crimen y violencia. Ahora, Chávez Jr. podría ser deportado a México y enfrentar cargos que lo pondrían tras las rejas por muchos años. La caída de un ídolo, convertida en escándalo nacional.

