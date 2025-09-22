¡La espera llega a su fin! Conozca los favoritos para llevarse el Balón de Oro 2025 este lunes

Suscríbete a nuestros canales

La revista France Football anunciará este lunes a los ganadores del Balón de Oro, el reconocimiento individual más prestigioso del fútbol mundial.

La ceremonia, que se celebra en el Théâtre du Châtelet de París, reconocerá a los mejores futbolistas, tanto en la categoría masculina como femenina, en una edición que marca la segunda vez consecutiva sin la presencia de los nombres de Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo en la lista de nominados.

La lista de 30 nominados para el galardón masculino parece concentrar la atención en dos nombres principales: Lamine Yamal y Ousmane Dembélé.

¿Cómo le fue a Yamal y Dembélé en la pasada campaña?

Su temporada con el club culé incluyó 18 goles y 25 asistencias en todas las competiciones, además de haber conseguido los títulos de La Liga de España y la Copa del Rey. Con la selección de España, sumó cuatro tantos y cinco pases de gol.

Por su parte, el delantero francés Ousmane Dembélé, se destacó como líder del París Saint-Germain, que por primera vez en su historia se alzó con la Liga de Campeones.

Sus números en la temporada 2024/2025 fueron de 35 goles y 16 asistencias con el PSG y dos tantos más con la selección de Francia en la Liga de Naciones, informó CNN.

¿Lo logrará Mbappé?

Un escalón por debajo, Kylian Mbappé figura con 44 goles y cinco asistencias en su primer año con el Real Madrid. No obstante, la falta de títulos relevantes en la campaña podría impactar su candidatura.

Además de los mencionados, la lista de nominados al Balón de Oro masculino incluye a: Viktor Gyökeres, Declan Rice, Robert Lewandowski, Raphinha, Pedri, Harry Kane, Michael Olise, Serhou Guirassy, Cole Palmer, Denzel Dumfries, Lautaro Martínez, Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué, Nuno Mendes, Joao Neves, Fabián Ruiz, Vitinha, Florian Wirtz, Mohamed Salah, Virgil van Dijk, Alexis Mac Allister, Erling Haaland, Scott McTominay, Jude Bellingham y Vinicius Jr.

