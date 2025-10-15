La leyenda de la NBA no cede: LeBron James va por un nuevo récord histórico

Suscríbete a nuestros canales

Con 41 años a punto de cumplir, LeBron James está a las puertas de imponer una nueva marca en la NBA al convertirse en el único jugador en disputar 23 temporadas en la liga estadounidense. El "Elegido", que llegó a la NBA directamente desde el instituto en 2003 con el número uno del draft, sigue demostrando una longevidad sin precedentes mientras busca su quinto campeonato.

Aunque el arranque de la nueva campaña estará marcado por la ausencia de James en el primer partido de Los Ángeles Lakers, previsto para el 21 de octubre contra los Golden State Warriors (debido a una ciática), el enfoque del astro es claro: alcanzar un quinto anillo. Esta será la primera temporada completa en la que compartirá cancha con el esloveno Luka Doncic, una alianza que ilusiona a la afición angelina.

El final de la pretemporada no estuvo exento de ruido. James fue centro de críticas tras sugerir un "anuncio importante" sobre su carrera, lo que resultó ser un simple truco publicitario para una bebida alcohólica. El marketing tuvo un efecto real: la posibilidad de su retiro causó un aumento en el precio de las entradas de los Lakers.

En una reciente rueda de prensa, el cuatro veces MVP de la temporada regular no especificó cuándo dejará las canchas, aunque admitió que el final está cerca. "Para mí se trata de ser el mejor jugador que puedo ser cada día. Sé que el final es pronto, no doy nada por sentado", expresó, destacando la satisfacción que le genera "poder seguir haciendo jugadas, ser respetado en pista".

Conocido por su disciplina y su excepcional estado físico, LeBron comparó su longevidad con una metáfora vinícola. "Tienes la edad que sientes. Veo mi edad como el vino que tomo: cuanto más viejo es, mejor sabe. No sé, tal vez es porque duermo bien", bromeó. Pese a que la historia del deporte muestra pocos jugadores que se mantengan a su nivel con su edad, James busca ser una inspiración.

La carrera de LeBron James, originario de Akron (Ohio), está plagada de momentos cumbres. Ganó sus primeros dos títulos en Miami, regresó a casa para darle un inolvidable campeonato a los Cleveland Cavaliers en 2016 (el primero de la franquicia), y sumó su cuarto anillo con los Lakers en la "Burbuja" de Orlando en 2020.

Sus estadísticas reflejan su dominio total: ostenta el récord histórico de puntos de la NBA desde febrero de 2023, cuando superó la marca de Kareem Abdul Jabbar. Además, es el único jugador en la historia con más de 30.000 puntos, 10.000 rebotes y 10.000 asistencias, consolidando su estatus como una leyenda integral del baloncesto.

