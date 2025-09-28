La Maldición del Bambino: el supuesto maleficio de Babe Ruth a los Red Sox por casi 90 años

Suscríbete a nuestros canales

Entre la inmensa cantidad de historias que tienen las Grandes Ligas, destaca una que dejó sorprendido hasta al más incrédulo, y es la de "La Maldición del Bambino", que supuestamente hizo el legendario Babe Ruth contra los Boston Red Sox, y que duró 86 años.

Esos largos años sumieron a los Boston Red Sox en una sequía de títulos de Serie Mundial que parecía interminable, mientras que sus archirrivales, los Yankees de New York, construían la más grande dinastía del beisbol estadounidense.



Origen del mito de Babe Ruth en Boston

Para entender la maldición, debemos remontarnos a los primeros años del siglo XX. Los Boston Red Sox eran uno de los equipos más exitosos de la época, con cinco Series Mundiales ganadas hasta 1918, la última de ellas con la participación de su estrella emergente, un joven lanzador y bateador conocido como George Herman "Babe" Ruth, apodado "el Bambino".



Sin embargo, a finales de 1919, el dueño de los Red Sox, Harry Frazee, un productor de Broadway que necesitaba desesperadamente financiación para una de sus obras, tomó una decisión que cambiaría el destino de la franquicia. El 26 de diciembre de 1919, Frazee vendió los derechos de Ruth a los New York Yankees por una suma de $100,000 en efectivo y $300,000 en préstamos hipotecarios.

La transacción fue percibida por muchos en Boston como una traición imperdonable y, según la tradición beisbolera, el día en que la maldición cayó sobre el equipo. La venta no solo privó a Boston de su estrella más grande, sino que también le dio a los Yankees el pilar sobre el que construirían su imperio.



El "castigo" que le tocó pagar a los Red Sox



Tras la partida de Ruth, las fortunas de ambos equipos dieron un giro dramático. Mientras Babe Ruth se convertía en "el Sultán del Batazo" y lideraba a los Yankees a ganar cuatro Series Mundiales en sus 15 temporadas en Nueva York (los Yankees no tenían un solo título antes de su llegada), los Red Sox caían en un bucle de derrotas que parecía no tener fin.



Durante 86 años, el equipo de Boston vivió una serie de fracasos dolorosos y casi triunfos frustrados que solo alimentaron el mito de la maldición. A pesar de llegar a la Serie Mundial en cuatro ocasiones (1946, 1967, 1975 y 1986), los Red Sox siempre perdían, a menudo de la manera más cruel.

Pero el clímax de esta mala suerte ocurrió en la Serie Mundial de 1986 contra los New York Mets, cuando un rodado fácil pasó entre las piernas del inicialista Bill Buckner en el Juego 6, un error crucial que costó el partido y, eventualmente, la serie. Para los fanáticos, estos colapsos eran la prueba irrefutable de un hechizo sobrenatural.

Las supersticiones se multiplicaron, con rituales, exorcismos e incluso búsquedas de un piano que Ruth supuestamente había arrojado a un estanque cerca del Fenway Park.



Fin de la "maldición"

La narrativa de sufrimiento se rompió finalmente en la temporada de 2004. Los Red Sox, liderados por figuras como David Ortiz ("Big Papi") y Manny Ramírez, llegaron a la Serie de Campeonato de la Liga Americana (ALCS) para enfrentarse a sus némesis, los New York Yankees.



Los Yankees tomaron una ventaja dominante de 3-0 en la serie, con una humillación de 19-8 en el Juego 3 en Boston, y la maldición parecía más fuerte que nunca. Sin embargo, en el Juego 4, los Red Sox protagonizaron una remontada histórica e inédita en la MLB. Ganaron ese partido y los siguientes tres, convirtiéndose en el primer y único equipo en la historia del béisbol en superar un déficit de 0-3 en una serie al mejor de siete juegos para eliminar a su rival.



Con el impulso de haber vencido a su verdugo histórico, el exorcismo se completó en la Serie Mundial de 2004, donde los Red Sox barrieron a los St. Louis Cardinals en cuatro juegos para ganar su primer campeonato desde 1918. El sufrimiento de 86 años había terminado. La ciudad de Boston estalló en una euforia colectiva.

