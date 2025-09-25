¡Un trío cultural! Conoce las mascotas oficiales para el Mundial FIFA 2026

Suscríbete a nuestros canales

El ambiente futbolístico ya comienza con una energía renovada, y el epicentro de esta emoción se sitúa en Norteamérica, la casa de la próxima Copa Mundial de la FIFA en 2026.

De acuerdo con ESPN, la FIFA dio un paso monumental al desvelar y dar contexto oficial a sus tres nuevos íconos, que los acompañan durante el Mundial.

Más que simples figuras decorativas, este trío de embajadores encarna la fusión cultural, la historia profunda y el espíritu inquebrantable de Canadá, México y Estados Unidos.

Rostros oficiales del Mundial 2026

Maple: el alce creativo de Canadá

Maple, el alce canadiense, se presenta como el explorador y el corazón artístico del grupo. Su misión es recorrer cada rincón de Canadá, conectando con su gente y su rica diversidad cultural.

Apasionado del arte urbano y la música, este alce se distingue en la cancha como un guardameta entregado, simbolizando la creatividad, resiliencia y un individualismo auténtico.

Zayu: la agilidad y tradición de México

Desde las selvas del sur, emerge Zayu, el jaguar mexicano. Su nombre evoca "unidad", "fortaleza" y "alegría". Como un temido delantero en el campo, deslumbra con su velocidad y agilidad.

Fuera de las líneas, es un embajador cultural que promueve la gastronomía, el baile y las tradiciones, actuando como un faro que une a las personas con su orgullo y pasión. Zayu lleva el alma de México a cada encuentro.

Clutch: el optimismo de Estados Unidos

El águila americana, Clutch, recorre Estados Unidos con una curiosidad sin límites y un optimismo contagioso. Su espíritu audaz, tanto dentro como fuera del campo, lo convierte en una fuente de inspiración.

Centrocampista por excelencia, Clutch predica con el ejemplo, levantando la moral del equipo y transformando cada desafío en una oportunidad.

El entusiasmo de la cúpula

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, no escatimó en elogios ante la revelación, asegurando que el equipo del Mundial "se vuelve mucho más divertido".

Infantino destacó que Maple, Zayu y Clutch son un elemento esencial del ambiente festivo que se está gestando para el histórico torneo.

Además, por primera vez, las mascotas del Mundial trascienden el césped para convertirse en personajes interactivos en el universo digital. Maple, Zayu y Clutch serán los primeros en incorporarse a FIFA Heroes, un nuevo título con licencia oficial que llegará el próximo año.

Este arcade de fútbol 5 permitirá a los jugadores formar equipos con las mascotas, estrellas del fútbol y personajes de series y películas populares.

El juego estará disponible en múltiples plataformas, incluyendo Android, iOS y consolas.

El camino a la cita mundialista: los clasificados

Con la gran final programada para el 19 de julio y el inicio el 11 de junio de 2026, la competición avanza a pasos agigantados. El sorteo de la fase de grupos se realizará en menos de tres meses.

Hasta ahora, 18 naciones ya aseguraron su boleto para este Mundial, que por primera vez contará con 48 seleccionados.

Entre los clasificados ya se encuentran las tres anfitrionas (Canadá, México, Estados Unidos) y el primer país en conseguirlo vía eliminatorias: Japón, que aseguró su octavo Mundial consecutivo.

También se destacan la vigente campeona Argentina, que dominó la CONMEBOL y selló su pase con cuatro jornadas de antelación, y Brasil. El resto de clasificados provienen de diversas confederaciones.

