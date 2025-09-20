La vuelta que lo cambió todo: cómo Max Verstappen ganó el campeonato de 2021

Suscríbete a nuestros canales

El Gran Premio de Abu Dabi de 2021 no fue una simple carrera, sino un capítulo que se grabó a fuego en la memoria de la historia del automovilismo. Con Max Verstappen de Red Bull y Lewis Hamilton de Mercedes empatados en puntos, la última fecha del campeonato se convirtió en una final a vida o muerte. La presión era palpable en el Circuito de Yas Marina, con el mundo entero listo para ver quién de los dos gigantes se llevaría el título y definiría el futuro del deporte. Lo que siguió fue un guion impredecible que culminó en un momento de caos y gloria.

Un duelo que parecía sentenciado

Desde el inicio, la carrera parecía tener un solo dueño. Lewis Hamilton tuvo una salida perfecta y, con un ritmo inigualable, controló la carrera de principio a fin, manteniendo a raya a Verstappen a pesar de los intentos de Red Bull por acercarse. El británico volaba en el asfalto, y con cada vuelta que pasaba, el campeonato parecía estar más cerca de su octavo título mundial, un logro que lo habría consagrado como el piloto más exitoso de la historia.

La escudería Red Bull intentó todo para acortar la distancia. Usaron estrategias arriesgadas, como la de intentar un undercut para adelantar a Hamilton en las paradas, pero el ritmo de Mercedes era simplemente superior. La desesperación comenzó a sentirse en el equipo austriaco mientras las vueltas se agotaban. A falta de solo cinco vueltas para el final, el campeonato de Hamilton parecía sellado, y la victoria estaba a solo unos kilómetros de distancia.

El caos se desata en la recta final

Justo cuando la victoria de Hamilton parecía inevitable, el destino de la carrera dio un giro dramático y la suerte de la contienda cambió para siempre. Un accidente de Nicholas Latifi provocó la salida del coche de seguridad, una oportunidad que Red Bull no dudó en aprovechar. El equipo de la bebida energética tomó la decisión audaz de llamar a Verstappen a boxes para ponerle neumáticos nuevos y blandos. Hamilton y Mercedes, sin embargo, optaron por permanecer en la pista con sus neumáticos duros y desgastados, ya que una parada les habría hecho perder el liderato.

Lo que vino después fue la decisión más controvertida del año. El director de carrera, Michael Masi, tomó la determinación de permitir que solo los coches rezagados entre Hamilton y Verstappen se desdoblaran, eliminando las barreras entre los dos rivales. Esta acción sentó las bases para un duelo directo en la última vuelta de la carrera, con un Hamilton vulnerable sobre neumáticos viejos y un Verstappen con neumáticos frescos y veloces que le daban una ventaja brutal. Memo Rojas en un podcast declaró que la decisión fue cuestionable, aunque reconoció: “hubiera sido poco emocionante terminar en bandera amarilla o safety car, pero debió haber sido así”.

El coche de seguridad se retiró en la última vuelta. El mundo entero contuvo la respiración. La ventaja de Max Verstappen era abrumadora: tenía un agarre superior en sus neumáticos que Hamilton no podía igualar. Cuando el semáforo se puso en verde, Verstappen atacó de inmediato. En una de las imágenes más icónicas de la historia del automovilismo, adelantó a Hamilton en la curva 5 para tomar el liderato. Max mantuvo la posición, cruzó la meta y se convirtió en el primer campeón mundial holandés. Tras cruzar la meta, Max Verstappen declaró que “fue una montaña rusa, de no tener una oportunidad a llegar al final, donde todo se junta y tienes que ir a por ello, y lo hicimos”. Con la victoria, el reinado de Hamilton terminó y la era del neerlandés comenzó.

El legado de una victoria inolvidable

El final del Gran Premio de Abu Dabi de 2021 será recordado como una de las conclusiones más emocionantes y debatidas en la historia del deporte. Si bien la victoria de Verstappen fue el resultado de una serie de decisiones muy discutidas, su triunfo finalizó una era de dominio absoluto por parte de Lewis Hamilton y dio comienzo a la suya propia. El campeonato de 2021 no solo coronó a un nuevo campeón, sino que también demostró que, en la Fórmula 1, el drama y la incertidumbre pueden superar incluso a un dominio que parecía inquebrantable.

Visite nuestra sección de Deportes.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube.