Las 5 mejores actuaciones de Stephen Curry: momentos que sorprendieron a la NBA

Stephen Curry no es solo el mejor tirador que la NBA ha visto; es una fuerza de la naturaleza ofensiva que utiliza la audacia y la precisión para reescribir el manual del deporte. Su impacto va más allá de los anillos de campeonato; se mide en el cambio radical que su juego provocó en la liga. Elegir sus cinco mejores actuaciones es viajar por momentos cumbre donde el "Chef Curry" no solo cocinó, sino que incendió cada cancha que pisó, combinando la excelencia estadística con la presión del momento.

Récord personal bajo la duda

El 3 de enero de 2021, Curry ofreció una clase magistral de dominio individual con 62 puntos ante los Portland Trail Blazers. Este partido llegó en un momento delicado para los Golden State Warriors, que navegaban en la post-dinastía y sin su compañero Klay Thompson. La crítica y el intenso escrutinio rodeaban al equipo, exigiendo un líder que recordara el dominio de la franquicia.

Curry respondió con una eficiencia espectacular en menos de 37 minutos de juego, anotando 21 puntos solo en el primer cuarto y 31 en cada mitad. Al conseguir su récord personal, el Chef afirmó su posición junto a leyendas de los Warriors como Wilt Chamberlain y Rick Barry en el club de los 60 puntos. Fue un mensaje atronador a la liga, demostrando que incluso sin su elenco estelar, él podía llevar la carga ofensiva él solo.

La leyenda de los 50 Puntos

La primera ronda de los Playoffs de 2023 enfrentó a los Warriors, campeones defensores, contra el joven y aguerrido Sacramento Kings. La serie se extendió al dramático séptimo juego, donde la presión era inmensa; una derrota habría sido una humillación para la dinastía. Fue allí donde Curry se echó al equipo al hombro.

A sus 35 años, Curry entregó una exhibición inolvidable con 50 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias, sellando la victoria 120-100 y la serie. Sus 50 puntos no solo ganaron el partido, sino que establecieron un récord histórico de la NBA para la mayor cantidad de puntos anotados en un séptimo juego (superando la marca de Kevin Durant). Su actuación convirtió un juego de vida o muerte en una simple exhibición personal, dejando claro su estatus de jugador más temido en el baloncesto de máxima presión.

Voluntad inquebrantable

Las Finales de la NBA de 2022 contra la élite defensiva de los Boston Celtics se encontraban en un punto de inflexión. Golden State estaba abajo 1-2 en la serie, y el Juego 4 en Boston era un must-win para evitar un déficit casi irremontable. A esto se sumaba que Curry lidiaba con una molesta lesión en su pie, sufrida apenas un juego antes.

Considerada por muchos analistas como su mejor actuación en unas Finales, Curry ofreció una clase magistral de liderazgo y dominio. Sus 43 puntos y 10 rebotes salvaron la temporada, empatando la serie a 2-2 en una victoria crucial. Fue una demostración de pura voluntad en el escenario más grande, pavimentando el camino para que los Warriors ganaran los siguientes dos juegos y se hicieran con el título. Esta gesta fue el catalizador para que Curry obtuviera su primer y merecido MVP de las Finales.

El tiro que definió una era

Ninguna lista de Curry está completa sin la épica noche del 27 de febrero de 2016 contra el Oklahoma City Thunder. Este partido de la temporada de MVP Unánime se fue a tiempo extra, pero lo que lo inmortalizó no fueron sus 46 puntos ni los 12 triples, sino un momento de audacia inaudita.

Con el marcador empatado en la prórroga, Curry cruzó la media cancha y lanzó un triple desde 32 pies (casi 10 metros) sin titubear, anotando el tiro ganador sobre la bocina. El famoso grito del narrador Mike Breen, "¡Bang! ¡Bang!", se convirtió en el eslogan del nuevo baloncesto. Este momento simbolizó la audacia sin precedentes de Curry, convenciendo a la NBA de que, para él, la mitad de la cancha era una zona de tiro válida.

54 puntos en la Meca

El 27 de febrero de 2013, Curry aún no era la superestrella dominante que conocemos hoy, pero esa noche, en el mítico Madison Square Garden, el "Meca del Baloncesto", se presentó formalmente al resto de la liga. Aunque los Warriors perdieron el partido, su actuación fue una prueba de concepto que cambió el juego para siempre.

Curry finalizó con 54 puntos, 11 triples en 13 intentos (con una eficiencia asombrosa), 7 asistencias y 6 rebotes, todo esto jugando los 48 minutos del encuentro sin descanso. Fue la primera vez que la liga vio en persona la locura de su rango de tiro y la velocidad de su liberación, marcando el preludio de su carrera de MVP y declarando al Garden el escenario de su primer gran momento.

