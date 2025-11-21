Máxima tensión en la LVBP: los cuatros juegos para este viernes 21 de noviembre

Suscríbete a nuestros canales

La acción en la LVBP se intensifica este fin de semana con una jornada que eleva la emoción al máximo. Este viernes 21 de noviembre, la liga ofrece una inusual cartelera cuádruple, con los cuatro partidos disputándose en simultáneo.

Juegos de este viernes 21 de noviembre

A continuación, la lista de los cuatro encuentros programados para arrancar a las 7:00 p.m. (hora de Venezuela):

7:00 p.m.: Águilas del Zulia vs. Leones del Caracas

7:00 p.m.: Navegantes del Magallanes vs. Bravos de Margarita

7:00 p.m.: Cardenales de Lara vs. Tiburones de La Guaira

7:00 p.m.: Caribes de Anzoátegui vs. Tigres de Aragua

Con cuatro juegos simultáneos, la noche de béisbol será decisiva para la tabla de posiciones. El pulso de la LVBP está a punto de acelerarse y los resultados de esta jornada definirán el camino de varios equipos hacia la postemporada.

