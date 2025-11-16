NFL en España: así fue la presentación de Daddy Yankee junto a Bizarrap

Suscríbete a nuestros canales

El Santiago Bernabéu ha agregado un nuevo capítulo dorado a su historia al ser la sede del primer partido de temporada regular de la NFL en España. Sin embargo, el evento no solo brilló por el fútbol americano, sino por un espectáculo de medio tiempo que unió la potencia latina con la vanguardia musical.

Bizarrap y el debut de la Session0/66

Alrededor de las 5:00 p.m. (hora de España), con el estadio completamente sumido en la oscuridad, la atención se centró en las pantallas gigantes que anunciaban la presencia de Bizarrap. El productor argentino tomó el control de la cabina, desplegando un set en vivo con transiciones innovadoras que fusionaron el reguetón con la electrónica.

El momento culminante llegó cuando el productor presentó su colaboración más reciente, la BZRP Music Sessions, Vol. 0/66, justo cuando Daddy Yankee hizo una entrada triunfal en medio de ráfagas de luz, logrando que todo el estadio cantara al unísono. El espectáculo visual fue total, con fuegos artificiales e intensas luces incandescentes de diferentes colores proyectadas en las pantallas del estadio.

El guiño al éxito global

El show de Bizarrap no terminó con la salida de Daddy Yankee. Una vez finalizada la colaboración, el productor argentino sorprendió a los asistentes al darle play a la sesión que quizá más ha marcado a la población mundial en los últimos años: la Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52/66.

De esta forma, el Halftime Show del primer partido de temporada regular de la NFL en España, que enfrentó a los Miami Dolphins y a los Washington Commanders, queda marcado en la historia del Bernabéu como un evento que trascendió el deporte, uniendo el espectáculo de la NFL con el poder de la música urbana latina.

