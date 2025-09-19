NFL Semana 3: Arizona Cardinals vs San Francisco 49ers en vivo

Suscríbete a nuestros canales

Por: Andrea Matos Viveiros

Arizona Cardinals y San Francisco 49ers llegan a la Semana 3 de la NFL con récord de 2-0. La semana anterior, Cardinals superó a Carolina Panthers, mientras que 49ers selló la victoria frente a New Orleans Saints.

Tras dos victorias como visitantes, San Francisco enfrentará su primer partido como local en Santa Clara.

El partido Cardinals vs 49ers en la Semana 3 de la temporada 2025 de la NFL será transmitido en vivo y en exclusiva para Venezuela por Meridiano Televisión. Puedes disfrutarlo gratis en señal abierta y en HD a través de Simpleplus, InterGo y NeyUnoGo.

Arizona Cardinals vs San Francisco 49ers

Domingo 21 de septiembre: Antesala 4:00p.m. Kickoff 4:25p.m.

Meridiano Televisión es el único canal de señal abierta en Venezuela que transmite la temporada de la NFL y, desde ya, se prepara para el Super Bowl. Además, este lunes a las 7:00p.m. no te pierdas el resumen de resultados y análisis de Zona Touchdown. ¡Sientoniza el canal de los especialistas en deporte!

