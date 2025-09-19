JUEGO

NFL Semana 3: Arizona Cardinals vs San Francisco 49ers en vivo

Este domingo 21 de septiembre Meridiano Televisión transmitirá en exclusiva el juego entre Arizona vs 49ers

Por 2001

Viernes, 19 de septiembre de 2025 a las 12:55 pm
NFL Semana 3: Arizona Cardinals vs San Francisco 49ers en vivo

Por: Andrea Matos Viveiros

Arizona Cardinals y San Francisco 49ers llegan a la Semana 3 de la NFL con récord de 2-0. La semana anterior, Cardinals superó a Carolina Panthers, mientras que 49ers selló la victoria frente a New Orleans Saints.

Tras dos victorias como visitantes, San Francisco enfrentará su primer partido como local en Santa Clara.

El partido Cardinals vs 49ers en la Semana 3 de la temporada 2025 de la NFL será transmitido en vivo y en exclusiva para Venezuela por Meridiano Televisión. Puedes disfrutarlo gratis en señal abierta y en HD a través de Simpleplus, InterGo y NeyUnoGo.

Arizona Cardinals vs San Francisco 49ers

  • Domingo 21 de septiembre: Antesala 4:00p.m. Kickoff 4:25p.m.

https://www.instagram.com/p/DOoBpjcgMEx/

Meridiano Televisión es el único canal de señal abierta en Venezuela que transmite la temporada de la NFL y, desde ya, se prepara para el Super Bowl. Además, este lunes a las 7:00p.m. no te pierdas el resumen de resultados y análisis de Zona Touchdown. ¡Sientoniza el canal de los especialistas en deporte!

Visite nuestra sección de Deportes.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube.

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
EEUU
Florida
belleza
gastronomía
Estados Unidos
Viernes 19 de Septiembre - 2025
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América