No fue CR7 ni Messi: estos son los mejores futbolistas de la historia según Gerard Piqué

El ex defensor del FC Barcelona, Gerard Piqué, sorprendió a los aficionados al compartir su lista personal de los cinco mejores futbolistas de la historia.

Sin embargo, notable de su selección es la ausencia de nombres icónicos como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Diego Maradona y Pelé, quienes son comúnmente mencionados en este tipo de debates.

Durante la conversación en un podcast, Piqué explicó que su elección se basa en jugadores que han tenido un impacto significativo en diferentes momentos de su vida, informó El Intransingente.

"Yo era muy fan de Hristo Stoichkov, marcó mi infancia. Otro que era la hostia cuando estaba en Barcelona era Luis Figo, cuando se fue al Madrid rompió corazones. En el Barça era el mejor jugador", comentó el exfutbolista.

Más jugadores que marcaron la vida de Piqué

A medida que Piqué continuaba con su lista, recordó con nostalgia su experiencia jugando junto a Francesco Totti: "Cuando me hice un poco más grande, me hizo mucha ilusión jugar con Totti, fue de las primeras camisetas por las que me hice mucha ilusión tener en un United-Roma. Luego, te diría que Ronaldo, el primero, que era muy especial".

Finalmente, cerró su selección con Ronaldinho, quien aunque no compartió equipo con él, dejó una profunda impresión: "El último que te diría, muy especial, es Ronaldinho. No llegué a jugar con él, porque cuando yo llegué, él se fue del Barça", concluyó.

