Old Trafford se viste de luto: emotivo homenaje a las víctimas del ataque a la sinagoga

Suscríbete a nuestros canales

El fútbol inglés detuvo su pulso este sábado en Old Trafford para rendir un sentido homenaje a las víctimas del reciente ataque terrorista contra la Sinagoga de la Congregación de Heaton Park en Manchester. Antes del inicio del partido de la Premier League entre el Manchester United y el Sunderland, jugadores y aficionados se unieron en un emotivo minuto de silencio, reafirmando el espíritu de unidad de la ciudad.

Ambos equipos se reunieron en el centro del campo, entrelazando sus brazos en señal de respeto y solidaridad. Al sonar el silbato del árbitro Stuart Attwell, el silencio se apoderó del "Teatro de los Sueños", permitiendo que miles de personas recordaran a los afectados por la tragedia ocurrida el pasado jueves. Los jugadores del United lucieron brazaletes negros con el significativo mensaje: “una ciudad unida”.

El trágico asalto dejó dos personas muertas y al menos tres gravemente heridas después de que un hombre embistiera con un coche a peatones fuera de la sinagoga y luego los atacara con un cuchillo. Las autoridades han calificado el incidente como un acto terrorista. Un detalle doloroso de la investigación fue revelado el viernes, cuando la policía indicó que una de las víctimas al parecer falleció por un disparo accidental de los oficiales mientras los fieles intentaban evitar que el atacante entrara al edificio.

El luto y la solidaridad se extendieron más allá de la jornada masculina. El equipo femenino del Manchester United también honró a las víctimas usando brazaletes negros durante su partido del viernes contra el Chelsea en el Progress with Unity Stadium, en Leigh, donde se guardó un minuto de silencio. La unidad deportiva se completará el domingo, cuando el Manchester City también planea llevar brazaletes negros y observar un minuto de silencio en su partido contra el Brentford.

Visite nuestra sección de Deportes.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube.