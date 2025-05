Operan de emergencia a Ferran Torres y surgen rumores de reencuentro con Sira Martínez

Suscríbete a nuestros canales

En medio de la alegría blaugrana por la conquista liguera, la salud de Ferran Torres se convirtió en noticia. El delantero del FC Barcelona tuvo que pasar por el quirófano de urgencia. Una apendicitis aguda lo obligó a una intervención que, afortunadamente, fue un éxito.

Mientras se recuperaba en el hospital, un torbellino de rumores sentimentales rodeaba al joven futbolista. Su nombre volvía a vincularse con el de Sira Martínez. La hija del técnico Luis Enrique y ex pareja de Ferran acaparaba titulares en la prensa rosa.

La relación entre ambos, que duró más de dos años, había terminado en 2023. Sira decidió entonces enfocarse en su prometedora carrera como amazona. Sin embargo, un reciente intercambio virtual ha reavivado las especulaciones sobre un posible reencuentro.

El gesto que encendió las alarmas fue el retorno del "follow" mutuo en Instagram. Además, un efímero "me gusta" de Ferran a una publicación de Sira en las Maldivas no pasó desapercibido para los más atentos. Aunque el "like" desapareció, la semilla de la duda ya estaba plantada.

Este acercamiento virtual se produce en un momento en que a Sira se le habían atribuido otras relaciones. Su vínculo con el piloto Álex Márquez y, más recientemente, con Robin Le Normand, compañero de selección de Ferran, había sido objeto de atención mediática. No obstante, ninguno de estos romances fue confirmado.

Desde la tranquilidad de su recuperación, Ferran envió un mensaje de apoyo a sus compañeros. Su publicación en redes sociales, confirmando la superación de la apendicitis, fue ampliamente comentada. Sin embargo, el foco se desvió rápidamente hacia el posible renacer de su historia con Sira.

Por el momento, no existe confirmación oficial de una nueva etapa en esta relación. Ferran se centra en su restablecimiento físico para volver a los terrenos de juego. Mientras tanto, las redes sociales arden con la esperanza de un nuevo capítulo en su vida sentimental junto a Sira Martínez.

