¡Play Ball en la LVBP! Los juegos para este jueves 20 de noviembre

La Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) presenta una triple cartelera este jueves 20 de noviembre.

Por Samuel Poleo
Jueves, 20 de noviembre de 2025 a las 07:00 am
El béisbol profesional venezolano retoma su acción intensa este jueves, con tres partidos que definirán el ritmo de la media semana. La cartelera se disputará en simultáneo, asegurando una noche completa de emoción para los aficionados.

Juegos de este jueves 20 de noviembre

A continuación, la lista de los encuentros programados, todos pautados para las 7:00 p.m. (hora de Venezuela):

  • 7:00 p.m.: Águilas del Zulia vs. Leones del Caracas

  • 7:00 p.m.: Navegantes del Magallanes vs. Bravos de Margarita

  • 7:00 p.m.: Cardenales de Lara vs. Tiburones de La Guaira

La afición está convocada a no perderse estos importantes duelos, donde cada out y cada carrera son cruciales en la carrera por los playoffs.

Jueves 20 de Noviembre - 2025
