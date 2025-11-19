Polémica en Francia: el viaje de Kylian Mbappé tras una supuesta lesión

Suscríbete a nuestros canales

El ambiente en el seno de la selección de Francia se ha enturbiado una vez más tras un movimiento inesperado de su máxima estrella. Kylian Mbappé, autor de dos goles frente a Ucrania días antes, causó baja en el siguiente duelo clasificatorio ante Azerbaiyán.

La versión oficial y el retorno inesperado

Según explicó el seleccionador, Didier Deschamps, la ausencia del delantero del Real Madrid se debía a una "inflamación en el tobillo" y el técnico declaró que no había razón para arriesgar al futbolista, puesto que la clasificación al Mundial 2026 ya estaba asegurada. De hecho, Deschamps incluso señaló públicamente que había dejado al jugador “a disposición del Real Madrid”, dando a entender que su retorno inmediato a la capital española era el paso lógico a seguir.

El viaje a Dubái que desató la polémica

Lo que ocurrió a continuación fue lo que abrió un frente inesperado en el entorno 'bleu'. En lugar de volar directamente a Madrid, el delantero tomó un vuelo a Dubái, donde permaneció varios días alojado en el lujoso hotel Atlantis The Royal.

El periódico deportivo L’Équipe reveló que el jugador incluso visitó el club de pádel Padel One durante su estancia. Esta decisión de Mbappé cayó como un jarro de agua fría en diversos sectores de la Federación Francesa (FFF), donde una sensación de déjà vu se hizo difícil de ignorar.

Un pasado reciente que agrava las dudas

El periódico francés recordó que esta no es la primera vez que la estrella genera este tipo de tensiones, citando antecedentes similares en el otoño de 2024, justo después de su firma con el Real Madrid, con ausencias que provocaron fuertes debates internos.

Ante esta situación recurrente, el presidente de la FFF, Philippe Diallo, ya había advertido que la selección necesita contar con la mejor versión de su estrella: “Es un activo insustituible para la selección. Deseo que vuelva a ser lo que es y se una a nosotros en marzo”, declaró Diallo.

La herida abierta de la afición

El episodio actual trae dolorosos recuerdos a la afición, especialmente lo ocurrido hace un año, cuando Mbappé pasó seis meses sin jugar con la selección mientras enfrentaba una presunta acusación legal en Estocolmo.

Aunque el jugador se declaró totalmente inocente de los cargos, aquel período supuso una ruptura emocional tanto en la selección como en la afición, una herida que parecía cerrada hasta ahora. El viaje a Dubái ha reabierto interpretaciones y cuestionamientos sobre el compromiso del crack de Bondy. De cara a la próxima convocatoria de marzo, todas las miradas volverán a caer sobre Kylian Mbappé.

