Próximas fechas de la Copa de Portugal: ¿dónde verla gratis en Venezuela?

Por: Andrea Matos Viveiros

La Copa de Portugal 2025/26 reúne a un total de 64 equipos provenientes de todas las categorías del fútbol portugués. Participan los 18 clubes de la Primeira Liga, junto a 11 equipos de la Segunda División (II Liga), 10 de la 3ª Liga, 16 del Campeonato Portugués y 8 conjuntos de los torneos distritales. Esta distribución de cupos garantiza una competencia llamativa, repleta de oportunidades y hasta sorpresas.

¿Cuándo son las próximos juegos de la Copa de Portugal?

Las eliminatorias de la Tercera Ronda de la Copa de Portugal se jugarán entre el 17 y el 19 de octubre, mientras que la Cuarta Ronda tendrá lugar los días 22 y 23 de noviembre.

Los partidos más destacados se podrán ver en vivo y en exclusiva para Venezuela a través de Meridiano Televisión, gratis por señal abierta, y en HD mediante Simpleplus, InteGo y NetUnoGo.

En esta fase, debutarán los equipos de la Primera División: el Sporting CP, actual campeón, se enfrentará al Paços Ferreira; el Benfica visitará al Desportivo de Chaves; el FC Porto jugará ante el Celoricense, y el SC Braga buscará avanzar frente al Bragança.

Es importante destacar que el juego entre Benfica vs Chaves es el primero de Mourinho en esta Copa como entrenador de las águilas de Lisboa. Mou, luego del sorteo, reaccionó en rueda de prensa: “Para nosotros, es complicado desde el punto de vista deportivo y logístico; tenemos la Champions League dos o tres días después”, expresó.

No te pierdas la Copa de Portugal en vivo por Meridiano Televisión, el canal líder en transmisiones deportivas internacionales.

