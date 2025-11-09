¿Qué le falta a Lando Norris para ganar el Mundial de F1?: resultados del Gran Premio de Brasil

Suscríbete a nuestros canales

Lando Norris ha convertido la presión del liderato en una exhibición de maestría. El piloto británico de 25 años, al volante de su McLaren, cerró un fin de semana "impecable" en el circuito de Interlagos, São Paulo, al llevarse la victoria en el Gran Premio de Brasil.

Con esta victoria, que se suma a su triunfo en la carrera sprint, Norris no solo cumplió el objetivo de mantenerse al frente, sino que logró separarse notablemente de sus perseguidores, alimentando la ilusión de coronarse campeón del mundo.

El podio de Interlagos y la clasificación del Mundial

Norris cruzó la meta en la primera posición, acumulando 25 valiosos puntos. El podio se completó con actuaciones destacadas, incluyendo una remontada memorable:

Pos. Piloto (Escudería) Puntos de carrera 1º Lando Norris (McLaren) 25 2º Kimi Antonelli (Mercedes) 18 3º Max Verstappen (Red Bull) 15

La actuación más comentada fue la de Max Verstappen, quien logró un descomunal tercer puesto tras haber comenzado la carrera desde los boxes (o pitlane). Por su parte, el joven Kimi Antonelli logró un impresionante segundo lugar.

A falta de tres carreras para el final de la temporada, Norris ha logrado un "colchón de puntos notable":

1. Lando Norris (McLaren): 390 puntos.

2. Oscar Piastri (McLaren): 366 puntos.

3. Max Verstappen (Red Bull): 341 puntos.

Tres carreras para el título

Aunque el colchón de puntos es significativo, la corona aún no está asegurada. A falta de tan solo tres carreras para el cierre de la temporada, la ventaja de Norris sobre sus dos principales perseguidores es palpable, pero aún queda camino por recorrer.

Actualmente, Norris suma 390 puntos. Su compañero de equipo, Oscar Piastri, es su rival más cercano con 366 puntos, lo que significa que la diferencia es de 24 unidades. Detrás, Max Verstappen sigue en la lucha con 341 puntos, forzando al piloto de McLaren a mantener la consistencia en el cierre de la temporada si quiere alzar el campeonato.

Incidentes y figuras del Gran Premio

La carrera no estuvo exenta de drama. Hubo un incidente notable en el que Oscar Piastri (quien terminó quinto) chocó a Antonelli, lo que a su vez afectó a Charles Leclerc. Leclerc se llevó la peor parte y tuvo que abandonar la carrera.

Otro abandono importante fue el de Lewis Hamilton, quien chocó por detrás al argentino Franco Colapinto. A pesar del percance, Colapinto pudo seguir en pista y finalizó la carrera en la decimoquinta posición.

La próxima cita de la Fórmula 1 será el GP de Las Vegas, pautado para el 23 de noviembre, donde Norris buscará que las luces lo vuelvan a hacer brillar.

