Real Madrid: Vinicius Jr. se sincera sobre su futuro ante rumores de su llegada al fútbol saudí

En una rueda de prensa celebrada antes del crucial enfrentamiento contra el Atlético de Madrid en la Champions League, Vinicius Jr. dejó claro que su futuro está firmemente ligado al Real Madrid.

El atacante brasileño, quien se ha consolidado como una figura clave en el equipo dirigido por Carlo Ancelotti, expresó su satisfacción con la situación actual de su contrato.

"Estoy tranquilo porque tengo contrato hasta 2027 y ojalá renueve cuanto antes porque estoy feliz aquí, con el mejor míster, con la mejor afición, todos me aman y no voy a estar mejor en otro sitio que aquí", afirmó Vinicius, desestimando así los rumores sobre un posible traspaso a clubes en Arabia Saudita. Su mensaje fue claro: no hay mejor lugar para él que el Real Madrid.

Durante la conferencia, la estrella brasileña también aprovechó para expresar su gratitud hacia la institución merengue: "Estoy aquí para seguir la historia y por todo lo que me ha dado el presidente y el club. He llegado hasta aquí como quería de niño y quiero seguir aquí",

Confianza en el proyecto del Real Madrid

El delantero subrayó además que no solo está enfocado en su desarrollo profesional, sino también en ser una pieza fundamental en uno de los clubes más laureados de Europa, por lo que aclaró que su compromiso con el club 'Merengue' sigue vigente.

Con un contrato asegurado hasta 2027 y un deseo ferviente de continuar su carrera en el club blanco, Vinicius Jr. ha disipado cualquier duda sobre su futuro y reafirmado su dedicación a seguir brillando con el 15 veces campeón de Champions.

