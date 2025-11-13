¿Regresa a la Vinotinto? César Farías no dirigirá en el fútbol colombiano y sigue como agente libre

Suscríbete a nuestros canales

El futuro inmediato del técnico César Farías ha tomado una dirección sorpresiva, pues luego de que se reportara un acuerdo para dirigir al Independiente Santa Fe, equipo de la capital colombiana, dicha negociación ha fracasado en el último momento

De acuerdo con informes del periodista colombiano Pipe Sierra y detalles proporcionados por el comunicado Juan José Mantilla, existía un "acuerdo total" entre el técnico venezolano y la directiva del club bogotano. Solo restaba la firma oficial para sellar su contratación.

Sin embargo, el proceso se interrumpió abruptamente tras la divulgación de la información a los medios de comunicación. La principal causa de la frustración del acuerdo fue la reacción generada tras la filtración.

Hinchas de Santa Fe rechazaron la posibilidad de su llegada

Una parte significativa de la hinchada del club capitalino manifestó un "fuerte rechazo" a su llegada. Las razones citadas por los seguidores incluían controversias que Farías tuvo en el pasado con otros clubes, además de críticas a su método de juego.

Además del descontento de los aficionados, se reportó que varios "jugadores clave del plantel" habrían expresado su inconformidad con los métodos de trabajo del estratega criollo, lo que complicó aún más la posibilidad de oficializar el fichaje.

¿Hay posibilidades de volver a la selección?

Ante el fracaso de la negociación en Colombia, ha reactivado las especulaciones sobre un posible regreso de Farías a la Vinotinto. El entrenador es recordado por haber conseguido los mejores registros históricos de la selección venezolana en Copas América y en la fase de eliminatorias.

El propio técnico ha reconocido públicamente que estaría "totalmente abierto a tomar el cargo en el banquillo venezolano si la Federación Venezolana de Fútbol lo contacta"; sin embargo, no hay nada en concreto.

Actualmente, la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) está realizando una "evaluación exhaustiva" de candidatos, tanto nacionales como internacionales, para nombrar al nuevo líder del proyecto.

