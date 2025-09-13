Revelan ranking de los mejores pitchers latinos en las Grandes Ligas: ¿qué venezolanos destacan en la lista?

Suscríbete a nuestros canales

La Major League Baseball (MLB) publicó un reciente conteo de los lanzadores latinos más sobresalientes, en el cual dos lanzadores venezolanos obtuvieron importantes puestos.

El reporte, que se centró en el desempeño reciente de los serpentineros, ubicó al derecho dominicano Freddy Peralta en la cima de la lista. Además, incluyó a destacadas figuras del pitcheo como Aroldis Chapman, Framber Valdez y Andrés Muñoz.

Ranger Suárez: un abridor impecable y consistente

El zurdo abridor de los Filis de Filadelfia, Ranger Suárez, alcanzó el cuarto lugar en este prestigioso ranking. Suárez, en su más reciente apertura contra los Mets de Nueva York, permitió un solo imparable en un total de siete entradas lanzadas, informó Meridiano.

En ese mismo compromiso, estableció un récord personal de 12 ponches, demostrando una maestría inigualable en el montículo.

En sus últimas siete presentaciones, el lanzador criollo registró una efectividad de 2.98, con un balance de cuatro victorias y dos derrotas. En ese lapso, permitió 43 imparables, 14 carreras limpias, otorgó ocho bases por bolas y propinó 45 ponches.

Esta consistencia lo consolidó como uno de los abridores más fiables de las Grandes Ligas en la actualidad, y su habilidad para dominar a los rivales fue una pieza clave en el éxito de los Filis.

Robert Suárez: la columna vertebral del bullpen de San Diego

Por su parte, el cerrador de los Padres de San Diego, Robert Suárez, se ubicó en el segundo puesto de la clasificación general de la MLB y encabezó la Liga Nacional con 37 rescates. El derecho acumuló 67 ponches en 62 episodios de labor, una cifra que subrayó su capacidad para dominar a los bateadores en momentos de alta tensión.

A lo largo de 64 presentaciones, el nativo de Ciudad Bolívar consiguió un registro de cuatro victorias y seis derrotas. En este período, toleró 45 imparables, 22 carreras limpias y cinco cuadrangulares, además de otorgar 15 boletos.

Aunque permitió tres cuadrangulares en el noveno inning desde principios de agosto que le costaron un par de victorias a su equipo, Robert Suárez fue una pieza fundamental en la estrategia de los Padres a lo largo de la temporada.

Su habilidad para cerrar los encuentros lo convirtió en el relevista de mayor confianza del mánager, y sus 37 salvamentos han sido vitales para mantener a su equipo en la contienda por un puesto en la postemporada.

