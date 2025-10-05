Russell se corona en Marina Bay: estos son los mejores momentos del GP de Singapur

Suscríbete a nuestros canales

El asfalto del circuito de Marina Bay fue testigo de una jornada inolvidable en el Gran Premio de Singapur, decimoctava cita del calendario de Fórmula 1.

El británico George Russell (Mercedes) salió victorioso de la carrera nocturna, demostrando una superioridad palpable desde la pole position hasta la bandera a cuadros.

Esta victoria, la quinta en su palmarés y segunda de la temporada, reafirma su estatus como una de las jóvenes promesas más sólidas de la parrilla, dejando atrás al cuádruple campeón Max Verstappen (Red Bull) y a su compatriota Lando Norris (McLaren).

El drama de la noche

Mientras Russell festejaba, en el box de McLaren estallaba la euforia: el equipo de Woking revalidó matemáticamente el Campeonato Mundial de Constructores.

Con un doblete en el podio gracias al tercer puesto de Norris y la cuarta posición de Oscar Piastri, la escudería naranja estableció una distancia insalvable con Mercedes, asegurando su décimo título de escuderías a falta de seis carreras para el cierre de la temporada.

La fiesta de McLaren

El doblete en la cima del campeonato de constructores es la guinda del pastel para McLaren, que dominó la temporada con mano de hierro.

Su ventaja de 325 puntos sobre Mercedes es ya inalcanzable, lo que permite al equipo celebrar con antelación un nuevo hito en su historia automovilística.

No obstante, la emoción en Woking se mezcla con la intensa rivalidad interna por el título de pilotos. Oscar Piastri sigue liderando la tabla con 336 puntos, pero su compañero Lando Norris logró recortar tres unidades, quedando a 22 puntos en la clasificación general.

La batalla entre los jóvenes promete ser uno de los focos principales en el tramo final del campeonato.

Por su parte, Max Verstappen se mantiene en la contienda, a 63 puntos del líder, tras una sensacional defensa de su segunda plaza ante el ataque final de Norris.

Estrategia y remontadas: el desafío de Singapur

La jornada estuvo marcada por la ausencia de un coche de seguridad, lo que convirtió la estrategia de neumáticos en un elemento crucial en un trazado donde adelantar es difícil. Russell, partiendo con el compuesto medio, gestionó su ritmo a la perfección y lideró el pelotón sin mayores sobresaltos.

En el centro de la pista, la actuación de los pilotos españoles brilló con luz propia. Carlos Sainz (Williams), que salió desde la decimoctava posición tras ser descalificado de la clasificación por irregularidades técnicas, protagonizó la remontada del día, escalando hasta la décima plaza y metiéndose en los puntos.

Mientras tanto, el asturiano Fernando Alonso (Aston Martin) ofreció una actuación brillante y agresiva. A pesar de un mal pit stop que casi arruina su carrera, el bicampeón logró recuperar posiciones en pista con audaces adelantamientos a Isack Hadjar y Oli Bearman, finalizando en la octava posición.

La anécdota la dejó el argentino Franco Colapinto (Alpine), que completó la carrera en la decimosexta posición.

Próxima parada: rumbo a América

La Fórmula 1 se prepara para cruzar el Atlántico y aterrizar en América para un intenso "programa doble" que comenzará con el Gran Premio de Estados Unidos en Austin, Texas, seguido por la cita en México.

Tras ello, vendrán Brasil, Las Vegas, Catar y Abu Dabi, donde se bajará el telón de esta emocionante temporada.

