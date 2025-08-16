Salarios de la Fórmula 1: conoce cuánto ganan los pilotos y quienes lideran la lista

Suscríbete a nuestros canales

Los salarios de los pilotos de Fórmula 1 en 2025 revelan una enorme disparidad entre las estrellas consagradas y los recién llegados. El piloto de Red Bull, Max Verstappen, encabeza la lista con un salario base de 65 millones de dólares, seguido de cerca por Lewis Hamilton, quien se embolsa 60 millones en su primera temporada con Ferrari.

Para entender la enorme diferencia de ingresos en la élite del automovilismo, la siguiente lista muestra los salarios de la mayoría de los pilotos en la parrilla actual:

Max Verstappen (Red Bull) : 65 millones de dólares

Lewis Hamilton (Ferrari) : 60 millones de dólares

Charles Leclerc (Ferrari) : 34 millones de dólares

Fernando Alonso (Aston Martin) : 20 millones de dólares

Lando Norris (McLaren) : 20 millones de dólares

George Russell (Mercedes) : 15 millones de dólares

Carlos Sainz (Williams) : 10 millones de dólares

Oscar Piastri (McLaren) : 6 millones de dólares (con un nuevo contrato por más de 25 millones)

Kimi Antonelli (Mercedes) : 2 millones de dólares

Liam Lawson (Red Bull) : 1 millón de dólares

Jack Doohan (Alpine): $500.000 a 1 millón de dólares

Las cifras de la lista muestran que la recompensa va de la mano con los logros y la popularidad. Un caso notable es el de Oscar Piastri, quien pasó de un salario inicial de 6 millones a uno superior a 25 millones de dólares tras su excelente desempeño la temporada pasada, demostrando el ascenso meteórico que puede tener un piloto en la categoría.

La disparidad en los ingresos refleja la meritocracia del deporte. A estos salarios base se suman las bonificaciones por rendimiento y los lucrativos acuerdos con patrocinadores personales, lo que aumenta aún más las ganancias de los pilotos más exitosos en la élite del automovilismo.

Visite nuestra sección de Deportes.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube.