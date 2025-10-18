Se calienta la LVBP: estos son los juegos para este 18 de octubre

Suscríbete a nuestros canales

La Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) no da tregua, y tras una noche de resultados electrizantes, los equipos ajustan sus piezas para la jornada del sábado 18 de octubre de 2025.

Balance de la noche: los resultados del 17 de octubre

La acción estuvo marcada por la ofensiva desmedida y el pitcheo dominante en distintos escenarios. Los Leones del Caracas vencieron 13 carreras a 6 ante los Bravos de Margarita en un auténtico toma y dame.

Por su parte, Cardenales de Lara se llevó la victoria 1 carrera a 0 ante Navegantes del Magallanes. Finalmente, los Tiburones de La Guaira se lucieron con un 14-4 sobre las Águilas del Zulia, y los Tigres de Aragua vencieron 3-2 a Caribes de Anzoátegui.

La agenda del sábado: próximos enfrentamientos

El calendario del sábado 18 de octubre promete más emociones, con cuatro enfrentamientos cruciales:

La jornada se abre a las 5:00 pm con los Caribes de Anzoátegui enfrentando a los Leones del Caracas. Los melenudos buscarán desquitarse inmediatamente de la derrota sufrida hoy.

A las 5:30 pm, el pitcheo volverá a ser protagonista cuando Tiburones de La Guaira se mida ante Cardenales de Lara.

La noche cerrará con dos encuentros pautados para las 7:00 pm: Navegantes del Magallanes buscará reponerse de la blanqueada enfrentando a las Águilas del Zulia, mientras que los Tigres de Aragua se enfrentarán a los Bravos de Margarita.

Los fanáticos de los Leones deben tomar nota de que los precios para ver a su equipo en casa, especialmente en juegos clave, oscilan entre 5,00 y 60,00 dólares, siendo los encuentros contra Magallanes y Tiburones los de mayor costo.

