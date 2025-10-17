Tigres de Aragua lidera la LVBP: así marcha la tabla de posiciones tras la jornada de este 16 de octubre

Suscríbete a nuestros canales

El segundo día de la temporada 80 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) tuvo cartelera completa. El equipo subcampeón, Bravos, comenzó con buen pie la campaña, al igual que Navegantes, Tigres y Águilas.

Bravos de Margarita venció de forma contundente a los Leones de Caracas por marcador de 6-2, el conjunto melenudo sufrió con el pitcheo abridor. Mientras que Caribes de Anzoátegui se impuso en el duelo de lanzadores sobre los Navegantes del Magallanes 3-1.

Por su parte, las Águilas del Zulia levantaron vuelo hacia la cima, al derrotar a los Tiburones de La Guaira por pizarra de 5-1, mientras que los Tigres de Aragua dejó en el terreno a los Cardenales de Lara, actual campeón, tras vencerlos 9-8 y certificar la barrida en Barquisimeto.

Tabla de posiciones

Equipo JJ JG JP DIF. Tigres 2 2 0 -- Águilas 1 1 0 0.5 Bravos 1 1 0 0.5 Caribes 1 1 0 0.5 Navegantes 1 0 1 1.5 Leones 1 0 1 1.5 Tiburones 1 0 1 1.5 Cardenales 2 0 2 2

Jornada para este viernes 17 de octubre

Tiburones vs Águilas - 07:00 PM - Estadio Luis Aparicio

Navegantes vs Cardenales - 07:00 PM - Estadio Antonio Herrera Gutiérrez

Leones vs Bravos - 07:00 PM - Estadio Nueva Esparta

Caribes va Tigres - 07:00 PM - Estadio José Pérez Colmenares

