Stephen Curry: la fe que lo convirtió en campeón de la NBA

Hablar de Stephen Curry es referirse a uno de los jugadores más influyentes en la historia del baloncesto, un atleta que revolucionó el tiro de tres puntos y acumuló cuatro campeonatos de la NBA. Pero detrás de sus victorias, su inigualable tiro y su reputación de humildad, existe un pilar menos conocido para el gran público: su fe cristiana, una brújula que ha guiado su carrera y su vida pública.

La raíz de una fe inquebrantable

El fundamento de la fe de Stephen Curry se construyó desde su infancia. En su autobiografía, ha compartido que su relación con Dios se profundizó con el tiempo, y es un pilar que se formó gracias a sus padres, Dell y Sonya Curry. A pesar de que su padre era una estrella de la NBA, fue su madre quien se convirtió en la base diaria de disciplina, aliento y apoyo para él y sus hermanos, llevándolos a la iglesia cada miércoles y domingo, y dirigiendo estudios bíblicos a las 6:30 de la mañana.

Durante una entrevista en el podcast The High Note, el base de los Golden State Warriors expresó: "mi madre me dio la confianza para descubrir lo que eso significaba para mí". En su camino hacia la cima, esa base fue crucial. "Estos últimos 12 años locos en la liga, gran parte de esto se ha reducido a formar una identidad y saber dónde está mi base para que con todas las cosas que me arrojen, supiera quién era y sé quién soy", afirmó. "Le doy mucho crédito a mi madre por mostrarnos el camino", agregó.

Un mantra para la adversidad

A pesar de su éxito actual, cuando era más joven, Stephen Curry solo era "el hijo de Dell Curry", y esa comparación continuó a lo largo de su adolescencia. "No importa en qué gimnasio entrara en la escuela secundaria, escuchaba a la sección de estudiantes del otro lado gritar: ... 'Papá no puede ayudarte'", recordó Curry, riendo. Sin embargo, su éxito se remonta a los cimientos establecidos por su madre, quien le repetía un versículo bíblico en particular.

Curry reveló en un podcast reciente que el versículo de Romanos 8:28 ("Y sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados según su propósito") fue el que le "dio vida". Aunque a menudo se le conoce por el versículo de Filipenses 4:13 ("Todo lo puedo en Cristo que me fortalece"), el cual lleva en sus zapatillas y que, según declaró, es su "fuente de fuerza y determinación", es la frase de Romanos la que lo formó en sus primeros años. "Para mí, eso era algo en lo que realmente creía. Lo que sea que me propusiera, lo que decidiera, realmente lo iba a trabajar y tener ese espíritu de logro".

Más allá de la cancha

La fe de Curry no se limita al deporte, sino que es el motor de su humildad y su filantropía. Su celebración en la cancha de apuntar al cielo y su costumbre de usar una pulsera que dice "En el nombre de Jesús juego" son un tributo a su fe. "Lo primero y lo más importante", declaró en una conferencia de prensa de la NBA, "tengo que agradecer a mi señor y salvador Jesucristo por bendecirme con el talento para jugar este juego". Alabó a Dios después de su cuarto campeonato de la NBA, diciendo: "Dios es grande", y agregando: "Doy gracias a Dios todos los días que puedo jugar este juego al más alto nivel con personas increíbles".

A pesar de haber ganado el trofeo más codiciado del baloncesto, Curry afirmó en un artículo de 2015 que ningún premio terrenal podría superar la certeza de tener "un lugar en el cielo esperándome" gracias a su fe. "Me encanta que el baloncesto me brinde la oportunidad de hacer cosas buenas por las personas y señalarlas hacia el Hombre que murió por nuestros pecados en la cruz", escribió. Su trabajo filantrópico con su esposa, Ayesha, a través de la Fundación Stephen Curry, es una manifestación de su creencia en el servicio a los demás y en la responsabilidad de usar la fama para el bien.

