Tabla de la LVBP: el ranking actualizado tras la jornada del 18 de octubre

La tercera jornada de la temporada 80 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) tuvo cartelera completa. Tigres de Aragua logró extender su buen momento, mientras Leones y Águilas no pierden el ritmo.
Tabla de posiciones
|Equipo
|JJ
|JG
|JP
|DIF.
|Tigres
|4
|4
|0
|0
|Leones
|3
|2
|1
|1.5
|Águilas
|3
|2
|1
|1.5
|Cardenales
|4
|2
|2
|2
|Tiburones
|3
|1
|2
|2.5
|Caribes
|3
|1
|2
|2.5
|Bravos
|3
|1
|2
|2.5
|Navegantes
|3
|0
|3
|3.5
