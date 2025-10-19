Tabla de la LVBP: el ranking actualizado tras la jornada del 18 de octubre

Suscríbete a nuestros canales

La tercera jornada de la temporada 80 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) tuvo cartelera completa. Tigres de Aragua logró extender su buen momento, mientras Leones y Águilas no pierden el ritmo.

Tabla de posiciones

Equipo JJ JG JP DIF. Tigres 4 4 0 0 Leones 3 2 1 1.5 Águilas 3 2 1 1.5 Cardenales 4 2 2 2 Tiburones 3 1 2 2.5 Caribes 3 1 2 2.5 Bravos 3 1 2 2.5 Navegantes 3 0 3 3.5

