Tabla de la LVBP: el ranking actualizado tras la jornada del 18 de octubre

Los Tigres de Aragua se mantienen invictos (4-0) y lideran la tabla de la LVBP.

Por Samuel Poleo
Domingo, 19 de octubre de 2025 a las 12:07 am
La tercera jornada de la temporada 80 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) tuvo cartelera completa. Tigres de Aragua logró extender su buen momento, mientras Leones y Águilas no pierden el ritmo. 

Tabla de posiciones

Equipo JJ JG JP DIF.
Tigres 4 4 0 0
Leones 3 2 1 1.5
Águilas 3 2 1 1.5
Cardenales 4 2 2 2
Tiburones 3 1 2 2.5
Caribes 3 1 2 2.5
Bravos 3 1 2 2.5
Navegantes 3 0 3 3.5

Domingo 19 de Octubre - 2025
