El tercero en fila para los Tigres de Aragua: resultados de la jornada del 17 de octubre

La Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) tuvo una jornada de múltiples emociones este viernes, 17 de octubre de 2025. Los marcadores finales dictaron una noche de ofensiva pesada para algunos equipos y un apretado blanqueo en otro diamante.

El encuentro que encabezó la acción fue la victoria de los Leones del Caracas sobre los Bravos de Margarita con un marcador final de 13 carreras por 6. La poderosa ofensiva melenuda se hizo sentir, superando por siete carreras a su rival y marcando una clara diferencia en el score.

Por su parte, el encuentro entre los Tiburones de La Guaira y las Águilas del Zulia fue el más desigual en el campo. Los Tiburones dominaron con claridad, imponiéndose con un abultado marcador de 14 a 4, una diferencia de diez carreras que evidencia su poderío ofensivo.

En contraste, la victoria de los Cardenales de Lara sobre los Navegantes del Magallanes fue la más ajustada, llevándose el triunfo con la mínima diferencia de 1 carrera a 0. Finalmente, los Tigres de Aragua consiguieron una victoria apretada de 3 a 2 sobre los Caribes de Anzoátegui.

