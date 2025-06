"Todos en su equipo están usando esteroides": David Benavidez acusa a Canelo Álvarez

Suscríbete a nuestros canales

David Benavidez ha lanzado una fuerte acusación contra Saúl "Canelo" Álvarez, insinuando que el campeón mexicano ha utilizado sustancias ilícitas. Las declaraciones, que se producen tras un reciente caso de dopaje en el boxeo, han encendido la polémica en el pugilismo.

En una entrevista para el podcast Million Dollaz Worth of Game, Benavidez arremetió contra Canelo, recordando un episodio de dopaje en el pasado del mexicano. Específicamente, mencionó que la mejor versión de Álvarez, vista contra Gennady Golovkin, estuvo "manchada" por un positivo de clembuterol.

El "Bandera Roja" no se detuvo ahí, sugiriendo que la razón por la que Canelo ha rechazado enfrentarlo podría deberse a un patrón de uso de esteroides en su equipo. "No entiendo por qué no quiere... especialmente considerando que todos en su equipo están usando esteroides, lo que significa que él también", afirmó Benavidez.

Esta arremetida de Benavidez se da en un contexto de creciente tensión entre ambos boxeadores, quienes mantienen una rivalidad pública. El estadounidense ha buscado incansablemente una pelea contra Canelo, campeón indiscutido supermediano, sin éxito hasta ahora.

La controversia surge poco después del positivo por testosterona exógena de Jaime Munguía en una prueba antidopaje.

Visite nuestra sección Deportes.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube.