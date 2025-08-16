UFC 319: a qué hora y por dónde ver Du Plessis vs. Chimaev en vivo

Suscríbete a nuestros canales

Todo está listo para el UFC 319, el evento que tendrá como plato fuerte la tan esperada pelea por el título de peso mediano entre el campeón Dricus Du Plessis y el invicto Khamzat Chimaev. El duelo, que se llevará a cabo este sábado en el United Center de Chicago, es uno de los más anticipados del año para los amantes de las artes marciales mixtas.

Para no perderte ni un segundo de la acción, la cartelera principal comenzará en los siguientes horarios por país. En México (CDMX) será a las 8:00 p.m.; en Venezuela y en la zona horaria del Este de Estados Unidos (ET) a las 9:00 p.m. y 10:00 p.m., respectivamente; en Argentina a las 11:00 p.m.; y en España a las 4:00 a.m. del domingo.

La transmisión del evento variará según tu ubicación. En México, los fanáticos podrán seguir la acción a través de FOX Sports Premium. Para quienes estén en Estados Unidos, la cartelera completa se podrá ver en ESPN+ bajo la modalidad de PPV. En Latinoamérica, incluyendo países como Venezuela y Argentina, la cobertura completa estará disponible en Disney+, mientras que en España el evento será transmitido por Max y UFC Fight Pass.

Además de la pelea estelar, la cartelera principal del UFC 319 contará con otros emocionantes combates que prometen no defraudar a la audiencia. Con un campeón que busca consolidar su reinado y un retador con una racha perfecta, el evento garantiza una noche inolvidable para los fanáticos de todo el mundo.

