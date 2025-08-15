Un negocio redondo: Naomi Osaka vende su mansión en Los Ángeles por esta millonaria cifra

Suscríbete a nuestros canales

La tenista Naomi Osaka ha cerrado una transacción inmobiliaria que ha dado mucho de qué hablar en Hollywood, vendiendo su lujosa mansión de Los Ángeles por 7,9 millones de dólares. Lo más curioso es que los compradores no son otros que sus dueños originales, la famosa pareja Nick y Vanessa Lachey, quienes se la habían vendido a ella hace solo tres años.

La propiedad, conocida como "Tarzana", lleva el nombre del creador del personaje de Tarzán, Edgar Rice Burroughs, quien fuera el dueño original del terreno. Los Lachey habían adquirido la mansión en 2020 por 5 millones de dólares, antes de vendérsela a Osaka dos años después por 6,3 millones.

Durante su tiempo como dueña, la deportista japonesa se encargó de mejorar la propiedad de dos hectáreas, que ahora cuenta con un gimnasio de última generación. Además, añadió un completo centro de recuperación con sauna y una mesa de masajes, haciendo que la propiedad fuera aún más exclusiva.

Los presentadores de un popular programa de citas de Netflix, quienes ahora re-adquieren la mansión, se quedan con una propiedad con piscina y una cancha de pickleball. Esta singular transacción resalta el ingenio de Osaka para los negocios y le permite a la pareja recuperar su antigua casa con una considerable ganancia para la tenista.

