Valentina Cervantes responde al rumor de supuesto encuentro íntimo entre Enzo Fernández y Pampita

Un rumor sobre un presunto encuentro íntimo entre el mediocampista campeón del mundo, Enzo Fernández, y la reconocida modelo Carolina "Pampita" Ardohain, generó un revuelo mediático en los últimos días. A pesar de la firme desmentida por parte de la modelo argentina, las especulaciones continuaron alimentando conversaciones en el mundo del espectáculo y las redes sociales.

Ante este escenario de incertidumbre y habladurías, Valentina Cervantes, la joven pareja de Enzo Fernández, optó por una estrategia comunicacional silenciosa pero elocuente. A través de una efímera historia compartida en su cuenta oficial de la plataforma Instagram, Valentina publicó una fotografía que transmitió un claro mensaje de calma y estabilidad en su relación con el futbolista.

En la instantánea, se podía observar a Enzo Fernández en un ambiente relajado y distendido, sentado cómodamente en un sillón ubicado en un espacio al aire libre. El futbolista vestía una camiseta de color negro y bermudas, dejando a la vista sus característicos tatuajes. La imagen fue acompañada por un escueto pero significativo texto: "Vitamina D", seguido de un emoji de un brillante sol. Esta publicación, sin necesidad de extensas declaraciones o confrontaciones directas, fue interpretada por muchos como una manera sutil pero efectiva de desestimar los rumores y mostrar la solidez de su vínculo amoroso.

Por su parte, Carolina "Pampita" Ardohain no esquivó las consultas sobre el supuesto affaire y abordó el tema con contundencia en el programa de espectáculos "Gossip", emitido por Net TV. La modelo fue categórica al negar cualquier tipo de vínculo personal con el futbolista del Chelsea. "Me enteré de eso. No conozco a Enzo Fernández en persona, lo juro por mis hijos", afirmó Pampita, mostrando su sorpresa ante la difusión de la falsa información.

Pampita también explicó que su conexión con Enzo Fernández se limita a un seguimiento mutuo en la red social Instagram y a la existencia de lazos indirectos a través de amistades en común dentro del ambiente del fútbol y el espectáculo. "Si hubiera tenido un affaire lo diría porque nunca oculté nada. Todo el mundo sabe absolutamente todo de mi vida", sentenció la modelo, reafirmando su transparencia mediática. Además, aclaró que su reciente viaje a la ciudad de Londres tuvo motivos laborales y que lo realizó en compañía de una amiga, con quien también aprovechó para recorrer otras ciudades europeas. "No me hace gracia que me vinculen con alguien con quien nunca salí. Lo desmiento rotundamente", concluyó Pampita, buscando poner fin a las especulaciones.

