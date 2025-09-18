Yulimar Rojas busca un nuevo título en el Mundial de Atletismo: así avanza la competencia

Suscríbete a nuestros canales

La atleta Yulimar Rojas busca un nuevo título en la final del Campeonato Mundial de Atletismo Tokio 2025, tras su regreso de una lesión del tendón de Aquiles en su pierna izquierda.

Tras más de un año de ausencia, Rojas se enfrenta a la cubana Leyanis Pérez, quien se impuso en la primera ronda con un salto de 14,85.

Sólo su compatriota Liadagmis Povea se acercó con un dato de 14,84.

La jamaicana Shanieka Ricketts, segunda en el ranking mundial, arrancó con 14,56. Mientras que Yulimar Rojas, quien compite con una venda en su rodilla derecha, arrancó en la defensa del título con 14,76, salto que mejoró su resultado de la clasificación.

Entre las tres favoritas se colocó Liadagmis Povea, quien alcanzó los 14,67.

En la segunda ronda, Leyanis Pérez hizo un salto nulo. Seguida por Shanieka Ricketts, quien corrió con la misma suerte.

La ronda culminó con pocos cambios en la cabeza. Leyanis Pérez lidera con 14,85, seguida de Thea Lafond y Yulimar Rojas, ambas con 14,76.

Por detrás, Liadagmis Povea (14,67) y Shanieka Ricketts (14,56).

En el cuarto intento de las competidoras, Yulimar Rojas saltó 14,46; Thea Lafond, 14,59; Liadagmis Povea, 14,66; y Shanieka Ricketts, nulo.

La única mejora fue Leyanis Pérez, con 14,94.

La lesión de Yulimar Rojas

La atleta Yulimar Rojas regresó a la pista, recuperada de una grave lesión en el tendón de Aquiles, y se clasificó a la final de triple salto del Mundial, este martes en Tokio.

La caraqueña, de 29 años de edad, estuvo alejada de las competencias por dos años, debido a su grave lesión. A pesar de ello, logró un primer salto de 14,49 metros en su primer intento de la ronda de clasificación, con el que superó la distancia automática de entrada en la final (14,35 metros).

Tras realizar su nueva hazaña, Rojas bailó de alegría ante el público y celebró el éxito de su recuperación.

