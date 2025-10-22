¡Alarma en Francia! Abren investigación tras nuevo robo reportado en el museo de Diderot: detalles del asalto

Suscríbete a nuestros canales

En las últimas horas la pequeña comuna de Langres, en el departamento de Alto Marne, se convertió en el escenario de un nuevo robo.

El asalto se perpetró en el museo local, la Maison des Lumières, dedicada al ilustre filósofo y enciclopedista Denis Diderot, un día después de que un "robo del siglo" en el Louvre de París acaparara titulares internacionales, informó Francés News 24.

La policía ya se encuentra investigando los hechos, que apuntan a una operación selectiva y bien coordinada, centrada exclusivamente en una vitrina de incalculable valor histórico.

Un tesoro en la cuna de Diderot: esto se sabe sobre el robo

El tesoro numismático que albergaba el museo, que honra al pensador nacido en la ciudad, fue sustraído por delincuentes que demostraron un conocimiento íntimo de las instalaciones y de la distribución de sus colecciones.

La Maison des Lumières, inmersa en el corazón de Langres (una comuna de aproximadamente 7,682 habitantes en el extremo septentrional de la meseta de Langres), se encontró con la vitrina de la colección de monedas destrozada a raíz de un ingreso forzado por la puerta principal.

El asalto tuvo lugar durante la noche del domingo al lunes, en un periodo crítico para la vigilancia de los museos. El botín, según las informaciones preliminares, consistió en "un conjunto de monedas de plata y oro" que datan de los siglos XVIII y XIX.

Los autores del crimen no se llevaron la totalidad de las piezas, lo que subraya la naturaleza selectiva y planificada del hurto.

Operación de alta precisión

Aunque la puerta principal fue forzada, las evidencias sugieren que los ladrones no actuaron al azar.

"Las secuencias de los actos sugieren que los delincuentes conocían las instalaciones y habían planeado selectivamente la operación", confirmaron portavoces municipales.

El foco de la agresión fue únicamente la vitrina del tesoro numismático, dejando intactos el resto de objetos y obras de la colección dedicada al ilustrado francés.

Medidas de emergencia y cierre

Tras el descubrimiento del suceso, los equipos de la Maison des Lumières se encuentran inmersos en un inventario preciso para determinar el número exacto y la identidad de las piezas robadas, información que será crucial en la investigación policial que ya está en curso.

Como medida de seguridad, el museo cerró sus puertas "hasta nuevo aviso" y se contrató vigilancia nocturna privada para evitar futuros incidentes.

El Ayuntamiento de Langres formalizó la denuncia ante la Policía, iniciando los procedimientos para intentar recuperar las valiosas monedas, patrimonio de la comuna y testimonio material de la historia de Francia.

La noticia continúa en desarrollo.

También puede visitar nuestra sección: Internacionales

Para mantenerte informado, sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube