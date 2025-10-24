¡Cambio de mando histórico! Hamás cede el poder de Gaza: aquí los detalles

Suscríbete a nuestros canales

Este 24 de octubre, Hamás anunció que acordó con varias facciones palestinas, en un encuentro mantenido en El Cairo, traspasar el Gobierno de la Franja de Gaza.

Según se pudo conocer, el mando estará a cargo de un comité palestino temporal compuesto por "tecnócratas independientes", reseñó EFE.

Hamás cede el poder de Gaza

"Este comité será responsable de gestionar la vida cotidiana y los servicios básicos en cooperación con socios árabes e instituciones internacionales, con base en la transparencia y la rendición de cuentas a nivel nacional", recoge Hamás en un comunicado.



El grupo palestino ya había anunciado su disposición a ceder el Gobierno de Gaza antes de la llegada del actual alto el fuego e incluso meses atrás las facciones palestinas ya habían dado su visto bueno a esta propuesta.



"Se establecerá un comité internacional para supervisar la financiación y la implementación de la reconstrucción de la Franja de Gaza, priorizando la unidad del sistema político palestino y la independencia en la toma de decisiones a nivel nacional", añade la nota.



En su comunicado, Hamás no menciona el papel que tendría en este comité la Autoridad Nacional Palestina (ANP) en manos del presidente palestino, Mahmud Abás, que gobierna actualmente en partes fragmentadas de la Cisjordania ocupada, y quien ya ha expresado su voluntad de asumir la gobernanza de Gaza.



Lo acordado hoy entre el movimiento islamista y las facciones recoge parte de la propuesta presentada en el acuerdo de Estados Unidos sobre el futuro gobierno de Gaza, si bien incluye que ese comité estará supervisado por un organismo internacional liderado por el presidente estadounidense, Donald Trump, y otras figuras como el exprimer ministro británico, Tony Blair.

